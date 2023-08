Neix el Superadrac, el primer element festiu inclusiu de Reus

És un projecte de l'Associació Supera't i el podrà fer ballar tothom, incloses persones amb TEA o que vagin en cadira de rodes

Actualitzada 28/08/2023 a les 20:20

Tradició oriental i modernista

Fa tres anys que el Superadrac va aparèixer per primera vegada als somnis de l'Associació Supera't, que treballa amb persones amb trastorns de l'espectre autista (TEA), i, per fi, el 16 de setembre serà tangible. El Taller Avall, especialitzat en la creació i la conservació d'elements patrimonials, s'ha encarregat de convertir l'anhel en una realitat. En concret, el Superadrac, el, serà el primer element festiu inclusiu de Reus: tothom el podrà fer ballar, anirà acompanyat de música no estrident, la dansa serà senzilla, traurà aigua i foc que no petarà i estarà adaptat per a usuaris de cadira de rodes –per tant, serà més ample de l'habitual–.«No volem que només sigui portat per persones amb diversitat funcional, sinó que tothom es pugui sumar al projecte», va expressar ahir la presidenta de l'associació, Mònica Bellido, qui va assenyalar que és important mantenir obertes les portes a tota la ciutadania perquè qui ho desitgi pugui sumar-se a la iniciativa i, d'aquesta manera, eliminar etiquetes. «Si fas la festa a part, l'element no serà inclusiu. La inclusivitat es porta a terme practicant-la», va valorar.Bellido va comentar que la idea original va sorgir en detectar que «no tothom podia gaudir de la Festa Major com mereixia». «Els Gegants no tothom els pot fer ballar», posà com a exemple. El projecte nasqué amb la voluntat d'apropar la cultura a la població al complet, independentment de les capacitats sensorials i motrius. Fins i tot es busca que sigui una figura estimada des del públic i, especialment, per les persones amb sensibilitats sensorials, que moltes vegades no poden gaudir d'actes com els seguicis per l'excés de soroll. La superació, la inclusió, la fortalesa, la resistència i la protecció són alguns dels valors que representarà el Superadrac.De fet, l'elecció de la bèstia per basar l'element –el drac– ja va estar carregada de simbolisme. Pere, un dels integrants de l'associació, subratlla que «els dracs, en moltes cultures, solen ser un símbol d'acompanyament a les persones» i, en aquest cas, representarà la inclusió dels ciutadans que, a vegades, no tenen cabuda a les colles tradicionals de la Festa Major.Així mateix, els quatre elements –aigua, foc, terra i aire– estaran representats en la figura. «És com la inclusió de tots ells, que puguin coexistir», assegura Pere. L'animal serà presentat en societat el 16 de setembre, però l'objectiu és que, si té una bona acceptació, pugui entrar a formar part del Seguici Festiu. «Creiem que té moltes qualitats que no tenen els altres elements i que té un bon desenvolupament de personatge», remata el membre de l'Associació Supera't.Una de les característiques que faran del Superadrac una figura única és que constituirà una simbiosi entre la tradició dels dracs orientals i el modernisme. Essent de Reus, la cua està inspirada en l'obra d'Antoni Gaudí i de Lluís Domènech i Montaner. «Esperem que la gent l'accepti i que li agradi», va dir el gerent del Taller Avall, Aleix Vall. Per la seva banda, Bellido va apuntar que hi ha hagut un «contacte molt directe» entre els joves de l'associació i l'escultor.