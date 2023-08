Les botigues de Reus trauran els estocs d'estiu aquest dimecres al carrer

Els comerços oferiran fins dissabte ofertes per posar punt i final a les rebaixes d'estiu

Actualitzada 29/08/2023 a les 11:48

Un centenar d'establiments dels sectors del comerç, bellesa i serveis de Reus sortiran al carrer aquest dimecres per posar el punt i final a les rebaixes d'estiu. La nova edició de Les Botigues al Carrer, la campanya comercial organitzada per El Tomb de Reus, amb el suport de l'Agència Reus Promoció i la participació de la Unió de Botiguers de Reus, s'allargarà fins el dissabte 2 de setembre.Els comerços participants ompliran els carrers del centre de la ciutat i oferiran als clients i visitants una imatge diferent de la que és habitual. Els aparadors compartiran protagonisme amb taules, paradetes i penja-robes que es trobaran a peu de carrer i que com ja és tradicional estaran plens d'ofertes i promocions en moda, complements, accessoris, productes de bellesa, decoració, objectes per la llar, entre altres. També es podran aprofitar promocions especials amb motiu de la campanya al sector dels serveis i la bellesa.Les botigues al carrer arriben a la 46a edició essent una de les iniciatives comercials més consolidades a la ciutat ja que es venen celebrant dues edicions anuals des de fa més de 20 anys, la primera al final de les rebaixes d'hivern i la segona al final de les rebaixes d'estiu. Aquesta iniciativa promou l'oci, gastronomia i la cultura del patrimoni de Reus, per atraure visitants i perquè aquests gaudeixin del comerç local mentre descobreixen la ciutat.