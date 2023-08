Exclouen les ofertes per renovar l'enllumenat del camp de la Pastoreta

Cap empresa s'ajustava als criteris demanats

Actualitzada 29/08/2023 a les 09:40

El concurs públic per a la reforma de l'enllumenat esportiu del camp de futbol de la Pastoreta ha quedat desert després que es determinés que cap de les catorze ofertes presentades a la licitació fos equivalent a les característiques que es demanaven. Algunes de les empreses han estat excloses del procediment després que els focus proposats no complissin els nivells d'il·luminació estipulats. Les que s'ajustaven a aquests requisits, però, no corresponien a les especificacions tècniques pel que fa a criteris com la vida útil o la temperatura de color.El contracte tenia com a objectiu principal reduir el consum d'energia al camp amb la substitució de les lluminàries actuals d'halogenurs metàl·lics per setze projectors amb tecnologia LED, tot donat compliment a la normativa vigent d'enllumenat d'equipaments esportius. El pressupost base de la licitació era de 74.049,92 euros (IVA inclòs). Les empreses que s'havien presentat al concurs podran impugnar la resolució per via administrativa, en el termini d'un mes.