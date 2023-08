Proposen que les entitats «donin vida» al roserar de Mas Iglesias de Reus

El laboratori ciutadà SeniorLab planteja que els veïns puguin cuidar l'espai i «salvar-lo» organitzant diferents activitats

Actualitzada 27/08/2023 a les 20:47

El mal estat del roserar del parc de Mas Iglesias ha estat un veritable maldecap per als veïns del barri, que van arribar a recollir signatures per exigir la recuperació de l'espai i el seu correcte manteniment. Les obres es van reiniciar a finals de juliol, després de mesos sense cap avenç, i tant residents com entitats ja esperen amb candeletes el dia en què les flors llueixin formoses. Des del laboratori ciutadà SeniorLab, ha sorgit un projecte per evitar que la deixadesa es torni a apoderar del parc en un futur. «No podríem pensar que fos el mateix barri el que cuidés el roserar?», planteja el president de SeniorLab, Josep Abelló.



Mesos sense avenços

El president de l'associació de veïns (AV) El Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet, participant en el laboratori, explica que el projecte du per nom. «Donar-li vida vol dir que hi hagi moviment d'entitats i de gent, sigui cuidant directament el roserar o fent diferents activitats», detalla, tot afegint que també es vol potenciar el Centre de la Imatge Mas Iglesias. Jornet comenta que a les reunions celebrades fins ara per tractar el tema, a banda de persones anònimes, han participat membres de l'AV, de la Biblioteca Pere Anguera, del CAP Marià Fortuny, de l'Escola Eduard Toda, de l'Institut Roseta Mauri i de la residència geriàtrica Ítaca, a més d'altres entitats. El portaveu veïnal menciona que algunes de les propostes que han sorgit són portar la gent gran a passejar pel parc de Mas Iglesias i que vegin i olorin les roses, fer classes de Pilates a l'aire lliure o organitzar visites guiades per la zona.Abelló afegeix que ha pogut parlar amb representants de l'Institut d'Horticultura i Jardineria i del Mercat del Carrilet. «Al final, no parlàvem de roses, sinó de fer comunitat», assenyala. De fet, una de les idees que va sorgir en les converses és demanar a l'Ajuntament habilitar un hort i apostar pels productes de proximitat. Els aliments es podrien vendre al Mercat del Carrilet o aprofitar-los en «menjadors col·lectius», «locals on la gent gran pogués anar a cuinar i a menjar», detalla l'exalcalde. «La idea és aquesta: salvem el roserar. No es tracta de plantar roses, sinó ajudar a mantenir el parc viu fent diverses accions», remata Jornet.Així mateix, el president de l'AV comenta que la voluntat no és desenvolupar el projecte d'esquena a l'Ajuntament ni assumir les seves competències, ans al contrari. «Volem que també hi participi el consistori perquè si no es fa entre tots, serà complicat», expressa. Jornet afirma que «de la manera com teníem el parc, no podíem fer coses com aquestes», però, un cop es completin les obres i les roses tornin a brotar, no tenen intenció d'abandonar-lo. Al setembre, es reprendran les reunions per acabar de definir la iniciativa i determinar què es podria dur a terme.L'Ajuntament va anunciar a finals de juliol que s'havia reiniciat la primera fase de les obres de remodelació del roserar de Mas Iglesias, una intervenció que té per objectiu garantir una major supervivència de les diferents varietats de rosers i, de retruc, reduir la despesa de manteniment. Els treballs van quedar aturats el setembre del 2022, quan l'anterior govern municipal va trencar el contracte amb l'adjudicatària després de constatar que l'evolució era «inapreciable» i que els endarreriments eren «imputables a l'empresa».