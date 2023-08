L'AV El Santuari de Reus demana adaptar el barri perquè sigui més accessible

L'entitat proposa mesures com eixamplar voreres o dotar d'una rampa l'accés el Parc del Trenet

L'associació de veïns (AV) El Santuari del Barri de les Clarisses ha presentat un seguit de projectes a l'Ajuntament amb l'objectiu de millorar l'accessibilitat dels carrers i els equipaments del barri. «Volem adaptar-lo a tothom, que sigui un barri inclusiu i accessible, que hi pugui venir a viure qui vulgui i que es pugui passejar bé pel seu voltant», expressa el president de l'entitat, Ramón Palmerín. Les propostes es concreten en eixamplar la vorera a la cantonada del carrer de Ramon Llull amb el de Cèlia Artiga Esplugas i construir una rampa a l'entrada al Parc del Trenet a través del carrer de Llorenç Milans del Bosch, si bé Palmerín destaca que la intenció és presentar iniciatives «cada dos o tres mesos» per «anar adaptant el barri».



Pel que fa al Parc de Misericòrdia, el portaveu veïnal comenta que només un dels quatre accessos està 100% adaptat a persones amb mobilitat reduïda o famílies amb cotxets. Considera que «tots quatre haurien d'estar adaptats», però, en cas d'haver de prioritzar una actuació, demana que es construeixi una rampa a l'entrada septentrional, ja que és la porta que empren les persones que arriben des de l'avinguda dels Països Catalans i les que han parat a comprar al supermercat de la vora. En aquests moments, un ciutadà que vulgui entrar per la porta del carrer de Llorenç Milans del Bosch es trobarà amb unes escales i, per tant, si va amb cadira de rodes o empeny un cotxet, haurà de circumval·lar el parc i accedir-hi per la porta de davant del Santuari, atès que l'entrada intermèdia, al costat de l'estació de ferrocarril, té un graó que dificulta el pas. «El Parc del Trenet és un parc viu, moltes famílies hi van cada dia, i s'ha de fer que sigui una mica més còmode per a elles», afirma Palmerín.D'altra banda, el president de l'AV comenta que també es busca que la gent gran que es troba a la residència de darrere del Santuari «no tingui el risc de caure de la vorera» si surt a donar un tomb amb cadires de rodes o caminadors. En particular, apunta que s'hauria de pavimentar una de les voreres del carrer de Ramon Llull amb panots, habilitar un pas de vianants cap al carrer de Bernat Metge i eixamplar la vorera de la cantonada de Ramon Llull amb el carrer de Cèlia Artiga en direcció al Santuari, ja que, en l'actualitat, és d'escassos centímetres i «no es pot passar ni a peu». «El pressupost no és gaire car, es podria fer perfectament», assegura. Més endavant demanaran millorar altres encreuaments. «La intenció és que la gent gran pugui sortir del geriàtric i donar tota la volta a Misericòrdia sense haver de baixar de la vorera i córrer el risc que l'envesteixi un cotxe», conclou.