Ajuntament i universitats europees reflexionen sobre arquitectura i urbanisme per transformar Reus

Les sessions compten amb la participació de les universitats de Gènova, Zúrich, Barlet School de Londres i Brussel·les

Actualitzada 28/08/2023 a les 14:19

Aquest dilluns s'ha inaugurat l'EAR RAW'23 (Reus Architecture & Urban Design International Workshop). Es tracta de la segona edició del taller internacional de reflexió sobre àrees estratègiques per a la transformació de la ciutat. El taller, organitzat per l'Ajuntament de Reus i l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, compta amb la participació d'alumnes i professors de les dues institucions organitzadores i de les universitats de Gènova, Zúrich, Barlet School de Londres i Brussel·les. Les sessions tindran lloc fins al 8 de setembre a Cal Massó.L'objectiu del workshop és establir un marc de col·laboració entre l'Ajuntament, la URV i les altres universitats europees per a la transferència de coneixements i, especialment, per a l'estudi i proposta d'implementació de projectes urbanístics i d'arquitectura.L'anàlisi gira entorn de tres principals temàtiques amb especial incidència en la ciutat contemporània: la ciutat accessible, la ciutat saludable i la ciutat del coneixement. I es fixen com a punt de mira les diferents situacions urbanes que presenta l'eix de Reus nord-sud, entre l'Institut Pere Mata i l'Hospital Sant Joan i sota el lema «d'hospital a hospital, d'estació a estació».Sobre aquest marc es treballaran propostes que ja està desenvolupant l'Ajuntament de Reus, com el canvi dels hàbits de mobilitat per millorar la qualitat de l'aire i la salut amb la implantació de mesures com la ZBE; o els projectes de renaturalització que han de permetre fer de Reus una ciutat més resilient al canvi climàtic amb una gestió sostenible del patrimoni natural i la biodiversitat.