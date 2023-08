Els Gegants de Reus i Sandra Guaita, convidats d'honor a la festa major de Vilassar de Dalt

Vilassar de Dalt celebrarà els 400 anys de les Relíquies dels Sants Màrtirs, un fet especial ja que se celebra només cada 100 anys

Els Gegants de Reus i l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, han participat avui, 25 d'agost de 2023, com a convidats d'honor en els actes del dia de Sant Genís de la festa major de Vilassar de Dalt. Enguany, Vilassar de Dalt es vesteix de festa per celebrar els 400 anys de les Relíquies dels Sants Màrtirs, un fet especial ja que se celebra només cada 100 anys.Entre els diferents actes de la Festa Major de Sant Genís, aquest matí s'ha fet la presentació i bateig dels gegants infantils d'en Lluís i la Maria, construïts per l'escultor Aitor Calleja i que són rèplica dels gegants centenaris de Vilassar, que van ballar per primera vegada pels carrers del poble el 1923, amb motiu dels 300 anys de l'arribada de les Relíquies.Els Gegants de Reus, convidats a fer de padrins dels nous gegants infantils per la Colla de Geganters de Vilassar, han participat en la cercavila que ha acabat amb el propi acte d'apadrinament dels gegants petits. L'alcaldessa Sandra Guaita, acompanyada d'altres membres de la corporació, han estat rebuts prèviament per les autoritats del municipi barceloní a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Vilassar.