El Govern aprova el projecte del carril bici entre Aigüesverds i Cambrils

Territori està estudiant com programar l'execució de les obres, que es preveuen per al 2024

Actualitzada 24/08/2023 a les 21:20

El carril bici entre Reus i Cambrils ja compta amb l'última peça que li faltava per poder completar l'entramat. La Generalitat de Catalunya ha aprovat recentment el projecte tècnic del tercer tram de la via, el que connectarà la urbanització d'Aigüesverds amb el municipi costaner, de 4,4 quilòmetres i que discorrerà en paral·lel a la carretera TV-3141. En aquests moments, s'està analitzant com programar l'execució de les obres, segons detallen a Diari Més fonts del Departament de Territori. Cal recordar que la inversió prevista és de 3 milions d'euros i que el Govern calcula dur a terme els treballs el 2024.Segons es va apuntar en la presentació del carril bici de Reus a Cambrils, el passat febrer, el tercer tram, que aleshores encara estava en fase de redacció de projectes, reservarà un espai d'1,5 metres per al pas exclusiu dels vianants. Així mateix, s'eixamplarà pròpiament el carril bici, que arribarà als 3 metres d'amplitud. Entre la rotonda de la T-11 i Aigüesverds, es preveu que sigui de 2,6 metres. La via per a ciclistes arribarà, en principi, fins a connectar amb els carrils bici del vial del Cavet, ja al terme municipal de Cambrils, i estarà separada de la calçada amb un sistema de contenció de vehicles. Segons l'esbós del febrer, hi podria haver un voral, vegetació, una berma i una barana de fusta separant els cotxes dels vianants i les bicicletes.D'altra banda, ja fa uns mesos que van començar les obres dels dos primers trams del projecte. Des del 18 de juliol, hi ha afectacions al trànsit pel tall del carril d'entrada a la carretera TV-3141, en direcció a Cambrils. Està previst que les restriccions a la circulació continuïn vigents fins a la setmana del 8 de setembre. Durant aquests mesos d'estiu, els conductors que han arribat a la rotonda de l'autovia des de la plaça del Santuari de Misericòrdia han hagut de seguir un itinerari alternatiu si volien anar a Cambrils, Blancafort, el Club Tennis Monterols o el Club de Golf Aigüesverds. El trajecte suggerit consisteix a desviar-se per la T-11 i emprar les carreteres T-310, TV-314 i TV-3142 abans de reincorporar-se a la TV-3142 per poder prosseguir el seu recorregut. En conseqüència, els veïns de les urbanitzacions han de recórrer quilòmetres per poder arribar a casa quan, abans, era qüestió de superar 700 metres. Amb tot, esperen que el tall acabi abans de l'inici del curs escolar, que està fixat per al 6 de setembre.