Macrooperatiu policial al barri de Mas Pellicer de Reus

Una operació conjunta entre Mossos, Guàrdia Urbana, Guàrdia Civil i agents d'Endesa ha acabat amb denuncies per contraban i fraus elèctrics

Actualitzada 24/08/2023 a les 17:24

Aquest matí, un dispositiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, la Guàrdia Civil i Agents d'Endesa ha irromput al barri de Mas Pellicer de Reus per inspeccionar un local de la zona.Els cossos haurien rebut informacions de possibles activitats il·lícites en un local de queviures del barri i han efectuat una operació que ha acabat en denuncies per infraccions de seguretat per la venda de productes de contraban, sense etiquetatge i sense autorització.Els Mossos han identificat fins a 4 persones i 35 vehicles al barri dins de l'operatiu.Operaris de l'empresa elèctrica Endesa també han format part del dispositiu en el qual també s'han detectat fraus fiscals. Els operaris han dut a terme 9 talls de subministrament elèctric, 5 al local inspeccionat i 4 més en domicilis de la zona.