Es tracta del penúltim concert a la fresca que ha programat l'Agència Reus Promoció per a aquest estiu

Actualitzada 24/08/2023 a les 09:33

El grup musical Cruzados, conegut per les seves versions en castellà de clàssics tant d'artistes nacionals com internacionals, si bé també incorpora temes propis al seu repertori, va actuar ahir al bell mig del nucli històric de la ciutat, a la plaça del Mercadal de Reus, en el marc del cicle Música al carrer.Es tracta del penúltim concert a la fresca que ha programat l'Agència Reus Promoció per a aquest estiu. El darrer serà dimecres que ve, al raval de Santa Anna.