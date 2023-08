Comitè d'empresa del 112 a Reus: «La pilota està a la teulada de Serveo»

Els representants dels treballadors apunten que l'empresa no vol modificar aspectes econòmics

Actualitzada 23/08/2023 a les 21:34

Els treballadors del telèfon d'emergències 112 a Reus estan a punt d'encadenar el tercer cap de setmana d'una vaga indefinida convocada per exigir millores laborals i la internalització del servei. A hores d'ara, no hi ha hagut «cap apropament» entre la plantilla i l'empresa concessionària del servei, Serveo, segons assenyala el secretari del comitè d'empresa, Germán Kupfer, que afegeix que «la pilota està la seva teulada».De fet, comenta que, en l'acte de mediació celebrat abans de l'inici de l'aturada, la companyia es va «tancar en banda a modificar qualsevol tema que fos de caràcter econòmic». Això no només aniria dirigit al salari base, sinó també als plusos. Precisament, una de les reivindicacions és incrementar la bonificació que es percep pels conceptes de nocturnitat i idiomes.«Si es van tancar en banda, fins que no canviïn de parer, poc tenim a parlar», lamenta Kupfer. A més, comenta que, a part de pujar els bonus, una de les propostes que es van fer per trobar més gent que parli anglès, francès o alemany és oferir cursos d'idiomes o finançar les classes de qui en vulgui aprendre un de nou. «S'ha proposat més d'un cop fora de la vaga i no ho volen fer», subratlla.Els treballadors del 112 ja van convocar una vaga el 2021, que es va allargar durant set mesos i que va concloure amb un acord amb Serveo per, entre altres mesures, augmentar els salaris en un 3%, un ascens que hauria quedat insuficient per l'increment del cost de vida dels últims anys. Per altra banda, la concessionària ja va argumentar, tal com va recollir l'ACN, que ha pujat la retribució dels treballadors un 26% per sobre del conveni del sector.L'empresa va assegurar, amb l'inici, de la vaga que tenia constància que la mobilització havia quedat «reduïda» al sindicat CGT i únicament al centre de Reus, de manera que entenia que la resta de representants dels treballadors ja acceptarien que hi ha hagut «millores laborals» i que el motiu de la protesta és una causa que cal tractar amb l'administració (la internalització del servei per part de la Generalitat).En aquest sentit, Kupfer assegura que, del 15% de la plantilla que pot adherir-se a la vaga –es garanteixen uns serveis mínims del 85%–, el seguiment és d'un 80%. Tot i això, denuncia que hi ha hagut «irregularitats» en el sorteig dels serveis mínims, ja que s'ha comptat amb persones «que de per si no treballaven» i, per tant, «gent que potser volia fer vaga no podrà fer-ne».