Mesures i recomanacions de l'Ajuntament de Reus per fer front a l'onada de calor

S'adrecen de manera especial a la gent gran, als nadons i a les persones amb discapacitat, entre d'altres

Actualitzada 23/08/2023 a les 15:56

L'Ajuntament de Reus ha activat una sèrie de mesures per fer front a l'onada de calor prevista per aquests dies.Entre les mesures que s'han pres hi ha: el control periòdic de les treballadores familiars a les persones usuàries del servei d'ajuda a domicili i les trucades periòdiques a les persones usuàries de l'empresa que presta el servei de teleassistència de l'Ajuntament.També es recorda al personal d'Atenció Social Bàsica i a les empreses que presten serveis a les persones grans la necessitat d'informar tothom dels consells de prevenció. A més, de la difusió del díptic «Consells per evitar problemes causats per la calor» editat per la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus.A casa, es recomana controlar la temperatura i al carrer, evitar el sol directe. Cal limitar l'activitat física durant les hores de més calor i hidratar-se sovint i vigilar l'alimentació.Els consells i les recomanacions per evitar els efectes de la calor s'adrecen de manera especial a la gent gran, als nadons, a les persones amb malalties cròniques, discapacitats físiques o psíquiques; als que prenen medicaments amb efectes sobre el sistema nerviós central o diürètics; als esportistes; als qui treballen en ambients calorosos; i a les persones que viuen soles o es troben en situació de pobresa.