L'aliança de veïns permet «anar perdent la por» al barri Fortuny de Reus

Uns residents van crear un grup de WhatsApp per on s'avisen si es detecta res fora de la normalitat

Actualitzada 22/08/2023 a les 21:38

A poc a poc, el barri Fortuny va deixant enrere l'estigma de la inseguretat i, en part, és gràcies a un simple grup de WhatsApp. La presidenta de la seva associació de veïns (AV), Cori Balanyà, va crear l'espai virtual en època de pandèmia. Inclou persones que habiten «diferents carrers i diferents zones» des que ella era petita, «per tenir controlat el barri».Quan es detecta alguna incidència, s'envia un missatge i, al més aviat possible, Balanyà ho deriva a la Guàrdia Urbana o l'autoritat competent. Els textos poden anar des de «hi ha una persona conflictiva» fins a «una palmera està a punt de caure». L'objectiu és estar «units» per reaccionar ràpidament i actuar abans que la bola de neu creixi. Gràcies a anys de feina diària, la presidenta de l'associació de veïns afirma que «la gent ha anat perdent molt la por de sortir al carrer», on ja es respira «més vida».Balanyà demana als seus conciutadans que l'avisin si detecten res fora de la normalitat, encara que sigui que han rebut una trucada sense resposta al porter automàtic. «Una cosa que sembla insignificant podria derivar en un problema més gran», adverteix. «Això és com una ferida: si la cures, no va a més», afegeix. Amb tot, la portaveu veïnal assenyala que encara «hi ha molta feina a fer» per millorar el barri i assenyala l'enllumenat i l'estat de les voreres com els seus dos principals cavalls de batalla.«Si no hi ha llum, ara que ve l'hivern, quan sigui tot fosc, amb com estan els carrers, podem caure», avisa. També apunta que la millora de la il·luminació és «més important del que pensem», ja que crea un efectiu dissuasiu «de fer coses estranyes». Així mateix, creu que ha arribat l'hora de multar les persones que facin «el que no toca», com pot ser deixar la bossa de la brossa o objectes voluminosos al mig de la via pública. «Tot el que s'havia d'explicar i d'educar ja s'ha fet, i hi ha gent que no reacciona si no li toques la butxaca», assevera.Perquè sobretot la gent gran vagi perdent la por de sortir de casa –afectada, també, per l'impacte que causà la pandèmia–, l'AV va organitzant activitats per trobar-se. Per al 8 de març, van muntar un berenar només per a dones. Ja s'està planejant la següent edició. «Aquestes coses són les que ajuden que la gent no tingui por», valora Balanyà. Fa ja una dècada, s'arribà a impulsar al barri la creació d'un grup de voluntaris que acompanyés les persones d'edat avançada quan sortien al carrer, davant la inseguretat que sentien aleshores.