El servei de neteja de Reus reorganitza rutes per evitar el sol a les hores centrals

L'empresa Reus Net ha facilitat a la plantilla gorres, protector solar i aigua freda per suportar millor les altes temperatures

Actualitzada 22/08/2023 a les 21:00

La reunió amb l'Ajuntament

Catalunya està travessant una onada de calor que s'estendrà, com a mínim, fins al divendres, segons les previsions dels serveis meteorològics. A Reus, les temperatures es poden enfilar fins als 36 graus a les hores centrals del dia. Per fer front a l'elevada calor, els treballadors de la neteja viària han adoptat una sèrie de mesures per poder continuar oferint el servei i reduir els riscos de patir insolacions: s'han reorganitzat itineraris i tasques, s'han facilitat a la plantilla ampolles d'aigua fresca, protector solar i gorres i, si el termòmetre continués pujant, es podria plantejar directament aturar el servei.El president del comitè d'empresa de Reus Net, Miguel Pérez, detalla que la directiva cada dia revisa les previsions de temperatura del Servei Meteorològic de Catalunya i, segons les alertes, s'avisa els treballadors perquè prenguin les precaucions necessàries, com poden ser fer més descansos o anul·lar les tasques que requereixen una demanda física més intensa. Pérez precisa que durant el dia es va fent un seguiment de les temperatures per veure si es compleixen els pronòstics i anar-se adaptant a les necessitats.El president del comitè d'empresa assenyala que s'ha remarcat a la plantilla «que pari les vegades que faci falta per hidratar-se», que begui «com més aigua, millor» i que «no hi ha cap inconvenient» si s'atura una estona a l'ombra per descansar si se sent angoixat. A més, se'ls ha comunicat que si noten alguna mena de malestar, com mal de cap, han d'advertir l'empresa o trucar directament el telèfon 112. També s'han posat a la seva disposició protector solar, aigua i gorres per a protegir-se contra la calor i la radiació.Detalla que, per ara, no s'ha hagut d'arribar a aturar totalment el servei de neteja, la mesura que el protocol –que es va acordar fa uns mesos després d'una reunió amb el comitè de prevenció de riscos laborals– determina que es podria aplicar en casos de temperatures extremes. En els dies més càlids d'aquest estiu, s'ha prioritzat que surtin al carrer els vehicles que tinguin aire condicionat i s'han redistribuït tasques i itineraris per tal que els operaris que recorren Reus a peu no hagin de treballar en els indrets més assolellats durant les hores centrals del dia, sinó que puguin passar-hi en començar el torn de matí.El comitè d'empresa de Reus Net va demanar, a principis de juliol, reunir-se amb el nou govern municipal per revisar el contracte del servei de recollida de residus i neteja viària, ja que considerava que el plec de clàusules vigent és insuficient. La trobada es va materialitzar i va deixar els treballadors amb la sensació que «es va pel bon camí».Pérez explica que, en la reunió, l'Ajuntament els va transmetre que «entenia la gravetat del problema que tenim» i que «estudiaria com solucionar-lo». Malgrat que els representants del govern municipal «van reconèixer que falta pressupost», segons el president del comitè d'empresa, la solució «no és tan fàcil com incrementar-lo». Amb tot, Pérez celebra que el consistori «va fent cosetes», com la introducció d'un pla de xoc de neteja per a l'estiu.