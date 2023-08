Educació millorarà l'eficiència energètica de l'Escola Marià Fortuny de Reus

Formalitza el contracte per optimitzar l'envolupant i substituir fusteries

Actualitzada 23/08/2023 a les 10:32

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'empresa Serralleria Manser S.L. han formalitzat el contracte d'obres de millora de la transmitància –la quantitat d'energia que travessa les parets en un temps determinat– de l'envolupant de l'Escola Marià Fortuny perquè sigui més eficient energèticament. L'actuació es completarà mitjançant la substitució de les fusteries exteriors, per un import total de 96.800 euros (IVA inclòs) i amb un termini d'execució de dos mesos.El Departament d'Educació va considerar que, entre les intervencions de rehabilitació de centres educatius que es consideraven «prioritàries», s'havia d'incloure la de l'Escola Marià Fortuny, tenint en compte la informació proporcionada per les Seccions d'Obres i Manteniment dels diferents Serveis Territorials del Departament i la Subdirecció de Construccions, Manteniment i Equipament de Centres Públics. Els treballs s'emmarquen en el Pla Director d'Infraestructures Escolars que el Govern va aprovar i que estableix com a eix d'actuació les reformes d'infraestructures escolars perquè tinguin una vida útil molt llarga, s'adaptin als canvis pedagògics i del sistema educatiu i optimitzin les seves prestacions tant en l'àmbit de l'habitabilitat com de seguretat i confort. A més, les actuacions derivades del pla han de permetre minimitzar les despeses energètica i de manteniment, mitjançant la substitució i millora dels elements constructius d'obra o de les instal·lacions, que a causa del temps es consideren obsolets.Complementàriament, la rehabilitació per a la qual es realitza el contracte és susceptible de rebre un finançament del 100% del fons Next Generation. La inversió s'efectuarà sobre una infraestructura que presta serveis bàsics als ciutadans, un dels principis projectats per la Generalitat, per tal que esdevingui eficient energèticament i que sigui sostenible.