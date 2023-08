L'AV Joan Prim de Reus exigeix que es netegi l'interior i la persiana del seu local

El seu president, Eusebio Párraga, demana a l'Ajuntament que es faci càrrec de l'assumpte

Actualitzada 22/08/2023 a les 09:23

L'associació de veïns (AV) Joan Prim celebrarà, del 15 al 17 de setembre, les seves particulars festes de barri. Tot i les ganes de compartir uns dies de germanor, el president de l'entitat, Eusebio Párraga, està nerviós. No és, però, fruit de l'emoció. «D'aquí poc haurà de venir la gent al local social per treure els tiquets pels actes que farem i em fa pena que el vegin així, pensaran que no me'n cuido», expressa Párraga. La persiana està oxidada i plena de pols, el graó que dona accés a la seu està trencat i l'interior està habitat per paneroles.Párraga explica que, en teoria, una persona s'encarrega de netejar la seu, si bé «jo no l'he vista ni un sol dia». Comenta que no és qüestió que ara pugui estar de vacances, sinó que ja fa mesos que s'arrossega el problema. A més, segons Párraga, l'anterior president de l'AV «no s'ocupava de la higiene». «Jo m'he trobat amb això i crec que l'Ajuntament s'hauria de fer càrrec de l'assumpte i parlar amb l'empresa de neteja», apunta. En el cas de la persiana, creu que amb una neteja en profunditat i una capa de pintura no faria falta tocar-la en dotze mesos. «Això s'ha de solucionar, és insalubre», diu.Per empitjorar les coses, fa setmanes que l'aigua està tallada al local social a falta de completar una revisió. Uns tècnics van advertir Párraga que s'estava «perdent molta aigua» a les instal·lacions i ell va tancar el corrent per precaució, a l'espera d'efectuar les reparacions corresponents. «Encara estic esperant que vinguin, suposo que hauran vist que ja no es perd aigua i que ja no hi ha pressa», valora.La totalitat dels actes de les festes organitzades per l'associació de veïns es realitzaran al bell mig del passeig de Prim. Amb tot, Párraga explica que, si es condicionés bé la seu social, en un futur es podrien fer partides de cartes, dominó o parxís al seu interior. «Són coses que voldríem fer, però, amb com està ara el local, no volem fer res a dintre», comenta.El president de l'AV Joan Prim també comenta un parell de desperfectes que ha detectat al barri i que encara no s'han solucionat. D'una banda, al carrer de Jovellanos, hi ha una tapa de claveguera a la calçada enfonsada i només està parcialment tapada per l'asfalt, de manera que els cotxes han de reduir la velocitat en passar per sobre per evitar perdre el control. De l'altra, una tapa metàl·lica a l'edifici de Telefònica fa mesos que està oberta i trencada «i ningú no ha vingut a arreglar-la».