El festival Psicurt comptarà amb 27 curtmetratges aquesta tardor

Les peces es visualitzaran a l'Antiga Audiència de Tarragona i/o al Teatre Bartrina de Reus

Actualitzada 22/08/2023 a les 11:28

Curtmetratges seleccionats

Selecció Psicurt 2023 Ficció

Selecció Piscurt 2023 Animació

El festival de curtmetratges sobre salut mental Psicurt, organitzat pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, l'Ajuntament de Tarragona i l'Ajuntament de Reus, comptarà amb 27 peces a concurs aquesta tardor.El jurat ha escollit els finalistes després de visualitzar els 308 curtmetratges rebuts a concurs. A més de competir en les categories d'animació i ficció, aquests films també optaran al premi del públic, dotat amb 500 euros, que serà escollit per votació popular entre totes les persones que visualitzin els curtmetratges a l'Antiga Audiència de Tarragona i/o al Teatre Bartrina de Reus.• "[Mara]" de Daniel Allué i Josep Cister• "Alegre y Olé" de Clara Santaolaya• "Cementerio de coches" de Miguel Ángel Olivares• "Cosas de chicos" de Raquel Colera• "De menos" de Cristina Martín i María José Martín• "De nit" d'Ona Jané• "El otro" de Marc G. Ros• "Habibi" de Guillermo Cabot• "La acampada" d'Afioco Gnecco i Enrique Cervantes• "La butaca de la puta" de Mar Navarro• "La última caja" de Juanlu Moreno Somé• "Lentejas" de José Antonio Campos• "Me llamabas septiembre" de Fernando Bonelli• "Myhands" d'Artur Molina i Helio Valero• "No hay fantasmas" de Nacho Solana• "Perder" de Rubén Guindo• "Quiet" d'Hèctor Romance• "Sisè primera" d'Albert Carbó• "Solpor" de Susana Alba• "Sorda" de Nuria Muñoz-Ortín i Eva Libertad• "Suelta" de Javier Pereira• "Yegua" de Javier Celay• "Amarradas" de Carmen Córdoba• "Estigma" d'Aida Argüelles• "La suerte de Katalina" de Guillermo Ordás• "Loop" de Pablo Polledri• "Y Eva también" de Laura Torrijos-Bescós