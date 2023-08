Tornen a detenir les treballadores d'un centre d'estètica de Reus per una nova estafa

Les detingudes haurien estafat 23.963 euros a un nou client per serveis no contractats

Actualitzada 21/08/2023 a les 12:11

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 17 d'agost dues dones de 25 anys com a presumptes autores d'un delicte d'estafa en un centre d'estètica de Reus.Arran de la publicació d'una nota de premsa que es feia ressò de la detenció per part de mossos d'aquestes dues estafadores el passat més de maig, el client va adonar-se que ell també havia estat objecte de la mateixa estafa.En aquesta ocasió el client va relatar als Mossos d'Esquadra que va contractar en el mateix centre d'estètica un tractament de depilació làser per valor de 4.000 euros. Va haver d'ingressar 2.000 euros per avançat i la resta mitjançant domiciliació bancària que es cobrava mensualment.La situació personal del client feia que no fos prou conscient dels pagaments que realitzava. El modus operandi de les estafadores era utilitzar un tracte afable i amistós per aconseguir la confiança del client de manera que aquest no dubtés mai de l'obligació de pagar tots els serveis facturats.En aquest sentit, tot i tenir domiciliats els pagaments, cada cop que rebia un servei en el centre estètic se li cobrava, de manera duplicada, mitjançant targeta bancària.Les detingudes també van utilitzar les xarxes socials per seguir estafant al client. Aconseguien que contractés sense saber-ho, paquets de serveis depilatoris, clicant els enllaços que li enviaven mitjançant les xarxes socials i missatges al telèfon mòbil.Des del 2 d'agost del 2021 fins el 6 de maig del 2023 l'home ja havia pagat un total de 23.963 euros, i li constaven com a pendents d'abonar 33.823 euros.El greuge econòmic que van provocar a la víctima va fer que hagués d'utilitzar diners dels seus pares per fer front als pagaments domiciliats del centre d'estètica.Un cop els agents de la Unitat d'Investigació de Reus van comprovar la informació facilitada pel denunciant, van detenir les dues dones el 17 d'agost a Reus pel mateix delicte d'estafa que havien estat detingudes al mes de maig.