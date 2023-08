Reus i Nonasp, agermanats per les motos

El Motogrup Tragamilles organitza una concentració al municipi aragonès del 8 al 10 de setembre

Actualitzada 20/08/2023 a les 21:46

L'eixordador rugit de les motocicletes està a punt d'envair l'ermita de la Virgen de las Dos Aguas. El municipi de Nonasp (Saragossa) serà la seu, del 8 al 10 de setembre, d'una gran concentració motera, l'anteriorment coneguda com a Fora de lloc. Per primer cop, serà organitzada pel reusenc Motogrup Tragamilles, que agafarà el relleu dels Amics de la Moto. Amb una quinzena d'edicions a les espatlles, la trobada ha esdevingut un referent i ja s'ha fet un lloc al calendari festiu de la localitat aragonesa.

Per què els motards reusencs visiten cada any Nonasp? Què té d'especial aquest poble de poc més d'un miler d'habitants, banyat per les aigües del riu Matarranya? L'origen de tot plegat recau en Luis Miguel Cortezón, vicepresident del Motogrup Tragamilles. La seva dona és nonaspina i ell va proposar celebrar un esmorzar matinal al seu lloc de naixement. Sis edicions es van succeir. «Per què no fem una concentració a Nonasp?», es van preguntar Cortezón i l'alcalde del municipi. L'ermita de la Virgen de las Dos Aguas era l'indret perfecte per acampar i fer soroll sense molestar als vilatans i, alhora, aconseguir que se sentissin convidats a la festa. «La gent del poble s'abocava amb el que fèiem i va començar a venir gent de Tarragona, Girona i Saragossa», relata Cortezón. Amb els anys, s'hi van afegir pilots del País Basc, de Navarra o de qualsevol indret de la geografia espanyola. Ja no és només una trobada reusencoaragonesa, sinó que ja és una cita marcada al calendari que reuneix centenars d'amants de la moto. Fins i tot, es premia qui ha vingut de més lluny.

Tres dies conformaran la festa de la benzina del 2023. Divendres es reservarà perquè els motards arribin al destí i descansin. Dissabte serà el dia fort. Amb un matí de caràcter cultural, els esperarà una tarda que posarà a prova el seu domini de l'accelerador, el fre i l'embragatge. Primer, es descobriran els carrers del poble, el Museu Entològic i la presó del segle XVI. Amb l'estómac ple amb una paella, serà l'hora de posar a prova les habilitats amb els jocs moteros. Cortezón relata que un dels seus preferits consisteix en una competició d'u contra u en què s'han de recórrer 25 metres. L'objectiu, però, és arribar l'últim sense posar el peu a terra. «És un repte a l'equilibri i a la forma de conducció, ja que has de portar la moto molt a poc a poc sense que se't cali», detalla el vicepresident del motogrup. Per fer més emocionant la contesa, els vehicles han de tenir marxes i una mínima cilindrada –normalment, uns 500 centímetres cúbics–.

A continuació, es visitarà un altre municipi de la vora i, en tornar, hi haurà una exhibició country i xocolata per a tothom. De nou a l'ermita, un discjòquei esgotarà les últimes reserves d'energia dels participants. L'esmorzar de forquilla serà l'avantsala a l'entrega de premis del diumenge, en què es premiaran els motards més joves i més grans i s'entregaran altres reconeixements especials. Un brindis, amb un vermut, i tocarà acomiadar-se fins al 2024.