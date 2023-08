Negocis dels carrers Casals i d'en Vilar de Reus demanen un reforç de la neteja

Els establiments denuncien el funcionament del servei, les dificultats per llençar la brossa i l'incivisme d'amos de gossos

Actualitzada 20/08/2023 a les 20:29

«Això és insalubre». D'aquesta manera defineix la propietària del restaurant La Giberga, Rosa Maria Martí, l'estat dels carrers Casals i d'en Vilar. En concret, considera que el servei de neteja és deficient. Juntament amb l'incivisme d'alguns amos de gossos i les dificultats que es troben els veïns per llençar la brossa, això provoca que la pudor impregni els carrers i que proliferin rates, paneroles i puces. «Són carrers que s'han de netejar com qualsevol altre, però que es netegen deu vegades menys», lamenta Martí, que, enguany, ha decidit no posar terrassa tot i el «perjudici» econòmic que suposa.

La restauradora explica que, si bé els camions de la neteja passen diàriament pel carrer d'en Vilar, en arribar al carrer Casals, acostumen a girar direcció al carrer de Santa Anna. En conseqüència, és poc freqüent que s'aturin al tram del carrer Casals que connecta amb la placeta dels Argenters, just on hi ha un finestral, una porta lateral i els cubells de la brossa de La Giberga. A més, en aquest indret, a vegades hi ha cotxes aparcats. A causa de la seva presència, segons relata Martí, si s'envia una brigada de neteja, la maquinària no pot entrar al carreró. La responsable de Bellesa Maria, Sílvia Peña, tampoc està conforme amb el servei de neteja. Comenta que cada matí passa un camió a fregar el centre del carrer d'en Vilar, «però el que s'han de netejar són les voreres», considera, tot afegint que «escombrar, no s'escombra».

Amb tot, Martí apunta que el veritable maldecap sorgeix de «la poca decència i el poc civisme» d'alguns propietaris de gossos, que no només no es preocupen per diluir les miccions dels animals de companyia, sinó que els deixen fer les necessitats a qualsevol lloc. «El carrer Casals és un pixòdrom i, quan toca el sol, fa una pudor que no es pot aguantar», expressa. Peña afegeix que el pipí s'ha «menjat» els baixos d'algun comerç i que està corroint fanals i pilones. A tot plegat, se li suma la falta de contenidors fixos al centre de la ciutat. Els veïns només poden baixar les escombraries de 19 a 23 hores, a la placeta dels Argenters. Si no volen esperar a aquesta franja, s'han de traslladar al carrer de la Selva del Camp o al de Joan Rofes Miret, havent de travessar el raval de Santa Anna. A més, una paperera al carrer Casals no es pot utilitzar en haver quedat darrere d'una tanca d'obra.

Davant d'aquest escenari, Peña i Martí han vist que alguns ciutadans aprofiten els cubells de la brossa dels establiments per llençar-hi les deixalles, sigui dintre o al costat. «Entre la brossa i el pipí, s'acumula tot», comenta Martí. Per això, des d'un tercer establiment es demana que hi hagi més contenidors i papereres. «Si a banda de pagar la taxa he d'organitzar el meu horari per llençar la brossa, no m'estranya que hi hagi gent que acabi deixant les bosses al mig del carrer», es comenta.

Per tot plegat, Martí, Peña i el tercer negoci coincideixen a expressar que volen més presència policial per sancionar la gent que deixi les escombraries al carrer o que no s'ocupi de les necessitats dels seus gossos. «És vergonyós que vingui gent de fora, que està enamorada de Reus, i que em digui que l'única pega és que està molt bruta», conclou Martí.