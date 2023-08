La nova licitació de l'enllumenat de Nadal de Reus permetrà il·luminar més carrers durant les festes

La licitació contempla la instal·lació dels llums, l'arbre de Nadal a la plaça del Mercadal i l'ampliació dels carrers que s'il·luminaran

L'Ajuntament de Reus ha publicat la licitació del contracte de subministrament de l'enllumenat i elements ornamentals de Nadal de 2023. La licitació contempla la instal·lació dels llums, l'arbre de Nadal a la plaça del Mercadal i, com a principal novetat, recull l'ampliació dels carrers de la ciutat que s'il·luminaran amb motius nadalencs durant les festes.Aquesta ampliació que s'incorpora a la licitació és el lot 6 «Instal·lació de diferents motius pels carrers comercials de la ciutat». Aquest canvi implica que l'Agència Reus Promoció es farà càrrec, per primera vegada, de tota la gestió i el cost íntegre de la instal·lació de l'enllumenat de Nadal dels carrers comercials. En aquest sentit, s'ha seguit el sistema de contractació que s'utilitza a altres ajuntaments de Catalunya i, d'aquesta manera, serà el primer cop que es liciten a Reus els llums dels carrers comercials.Aquesta nova licitació possibilita la concurrència competitiva de les empreses i, per tant, permet estalviar la despesa que assumien els botiguers, augmentar el nombre de carrers comercials que s'il·luminen a Reus i millorar la gestió i la coordinació de la instal·lació i el manteniment de l'enllumenat.Els nous vials que s'incorporaran a l'enllumenat nadalenc s'han determinat a través de l'estudi de la densitat comercial dels carrers de la ciutat i són: la plaça Evarist Fàbregas, els carrers Riudoms, Sant Llorenç, Vilar, Presó, L'Hospital i el Passeig Sunyer i Prim. Aquests carrers s'afegeixen als que ja s'il·luminaven fins ara com: el carrer Prat de la Riba, Jesús, Ample, Raval de Santa Anna, del Vent, Galanes, Llovera, Monterols, Santa Anna, Raval de Jesús, Galera, Raval Martí Folguera, plaça de la Sang, Carnisseries Velles, Major, Sant Joan, Sant Elies, Santa Teresa, Mare Molas, Salvador Espriu, i Raval de Sant Pere. La contractació de tots aquests subministraments està dividida en sis lots.

- Lot 1: diversos motius i elements d'enllumenat nadalenc per les places del centre amb una dotació màxima de 140.000 euros.

- Lot 2: un arbre de Nadal al centre de la plaça del Mercadal amb una dotació màxima de 34.000 euros.

- Lot 3: diversos motius d'enllumenat nadalenc per diversos barris amb una dotació màxima de 25.000 euros.

- Lot 4: garlandes amb una dotació màxima de 45.000 euros.

- Lot 5: instal·lació diversos elements i figures amb una dotació màxima de 9.100 euros.

- Lot 6: instal·lació de diferents motius pels carrers comercials de la ciutat amb una dotació màxima de 170.000 euros.

El pressupost base de licitació és de 423.100 euros. Els dies d'il·luminació seran des del divendres 24 de novembre fins el diumenge dia 7 de gener del 2024 i l'horari de 17.30 hores fins a les 23.00 hores. La data d'inauguració serà el divendres dia 24 de novembre.