L'estació de Reus-Bellissens fa un pas més amb l'aprovació tècnica del projecte

Adif ha donat llum verda a l'execució de les obres, que es licitaran amb el 'Pas Ciutat', que es troba en fase de supervisió

Actualitzada 17/08/2023 a les 20:32

Una inversió d'11,5 milions

La futura estació Reus-Bellissens ha fet un pas endavant més i és una mica més a prop de convertir-se en una realitat. Adif ha aprovat el projecte tècnic aquesta setmana, tal com confirmen fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Només restarà que l'Estat doni llum verda al pas inferior urbà, conegut com a, que en aquests moments es troba en fase de supervisió, perquè es puguin licitar «conjuntament» els contractes d'obres per a les dues actuacions, segons precisen les mateixes fonts. Cal recordar que s'espera que els treballs tinguin un termini d'execució de quinze mesos i que l'objectiu és que l'equipament entri en funcionament el 2025.L'alcalde accidental de la capital del Baix Camp, Josep Baiges, valora «molt positivament» l'aprovació tècnica del projecte perquè és «un pas necessari» per a «la construcció de la nova estació de Bellissens». «És un projecte estratègic de ciutat, consensuat entre diferents administracions, i que suposarà dotar Reus amb un servei de referència que ha de donar cobertura a tota la zona sud de la ciutat, amb l'Hospital Sant Joan, la Universitat Rovira i Virgili i el polígon Tecnoparc», expressa Baiges.El president de l'associació de veïns (AV) El Roserar de Mas Iglesias, Francesc Jornet, també celebra la nova passa endavant i recorda que, en el passat, l'entitat va recollir signatures per mostrar que estava «totalment a favor» del baixador. El portaveu veïnal creu que la nova estació portarà «força beneficis» per al barri. D'una banda, assegura que motivarà la gent a utilitzar el tren per anar a l'hospital o a la universitat. De l'altra, considera que propiciarà la instal·lació d'empreses i comerços a la zona del Mas Iglesias, «que és el que fa falta». «Gairebé tots els baixos que hi ha per a locals comercials estan buits i aquí fa falta diversitat de negocis», expressa. «Penso que el baixador portarà gent a la universitat i a tot arreu i, això, ajudarà a fer que s'inverteixi al barri», afegeix.Amb tot, Jornet apunta que «no estem d'acord» amb l'execució delAssenyala que el que realment es volia era un pont i, si s'acabessin fent els dos accessos per a travessar les vies, ho veuria «bé», tot i que continuaria sense entendre «per què s'han de gastar un munt de diners amb elquan tenim dos passos subterranis a la vora». Cal recordar que la predicció d'Adif era invertir uns dos milions d'euros en el túnel.L'Ajuntament de Reus, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Adif i la Generalitat de Catalunya van presentar a inicis de febrer el projecte de la futura estació ferroviària de Bellissens. La inversió global tindrà un cost d'11,5 milions d'euros, amb l'objectiu que l'equipament entri en funcionament el 2025.Tal com detallà la presidenta d'Adif, María Luisa Domínguez, les obres per a construir l'estació i el pas subterrani tindran un termini d'execució de quinze mesos i s'efectuaran, sobretot, durant els talls nocturns de manteniment, per a intentar que les afectacions al trànsit siguin «mínimes». Es calcula que la nova estació atendrà, quan es posi en marxa, uns 1.450 viatgers diaris, una xifra que Adif preveu que es pugui duplicar en tres dècades. A més, es reserva espai perquè les instal·lacions puguin créixer en un futur si puja la demanda.