L'Ajuntament de Reus reformarà la climatització de l'edifici Redessa Viver

Les avaries són constants en uns equips antics

Actualitzada 17/08/2023 a les 20:41

L'Ajuntament de Reus reformarà la instal·lació tèrmica de climatització i la ventilació del centre d'empreses situat a la planta primera de l'edifici Redessa Viver, així com del local de restauració de la planta baixa. El consistori ha tret recentment a exposició pública el projecte, en què s'especifica que l'actual sistema de climatització data de 1995 i que, a causa de l'antiguitat dels equips, durant els últims anys s'han produït «importants avaries» que han deixat pràcticament fora de servei la instal·lació, «amb els problemes de manca de confort que això comporta». Així mateix, les incidències han fet augmentar significativament les despeses recurrents en tasques de manteniment i substitució d'equips que han arribat al final de la seva vida útil.La nova climatització consistirà en equips d'expansió directa i bombes de calor, amb possibilitat de treball en fred o calor de manera individualitzada, i s'ha definit seguint criteris de confort, control –hi haurà un sistema centralitzat–, qualitat de l'aire, estalvi d'energia, fiabilitat i consum. Abans d'executar les obres, s'hauran de retirar els equips actuals i desmuntar els falsos sostres afectats, que es tornaran a posar més endavant. A més, tenint en compte l'ocupació de l'edifici, els treballs s'executaran per fases seguides en el temps.El termini estimat per a dur a terme l'actuació és de 21 setmanes –es calcula una mitjana de tres setmanes per a cada una de les zones afectades–. Es preveu que el projecte tingui un pressupost de 648.715,64 euros. En aquests moments, la primera planta disposa de més de 40 espais d'oficines, de dimensions variables en funció de les necessitats de les empreses que s'hi allotgen. També compta amb serveis higiènics, una sala d'actes, un menjador i una àrea de descans.