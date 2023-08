Reus redueix el consum d'aigua prop del 12% respecte a l'estiu passat

Des del passat 13 de juny, l'ACA va decretar prohibicions i limitacions en el seu ús

Actualitzada 17/08/2023 a les 13:47

Restriccions

El consum total d'aigua a la ciutat de Reus s'ha reduït un 12% en relació al mateix període de 2022, des que l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va decretar l'alerta per sequera el passat 13 de juny, fet que va comportar certes prohibicions i limitacions en el seu ús.L'alerta de sequera continua vigent i si segueix sense ploure es podrien posar en marxa noves mesures i restriccions durant la tardor.El descens en el consum d'aigua va iniciar-se, sobretot, els primers dies de juliol, amb un 7% respecte al mateix període de 2022. Aquesta tendència s'ha accentuat encara més durant l'arrencada d'aquest mes d'agost, quan la reducció del consum d'aigua de la ciutat ha arribat a ser de l'11,65%.En termes mitjos, i des del 15 de juny, la mitjana de consum de la ciutat ha estat sempre inferior als 250 litres per habitant i dia que va fixar com a límit l'ACA en el decret de sequera. Així doncs, la mitjana va ser de 195,96 litres per habitant i dia durant la segona quinzena de juny; de 194,46 al mes de juliol; i de 180 en el que portem d'agost.En aquest sentit, ara mateix, continuen en vigor les mesures de gestió i limitacions en el consum d'aigua que afecten de manera obligatòria tant la ciutadania com tots els municipis que, com Reus, s'abasteixen d'aigua de l'Ebre mitjançant el Consorci d'Aigües de Tarragona.El reg de jardins i zones verdes queda restringit exclusivament a l'horari de les 20h a les 8 h. i la dotació d'aigua ha de ser la mínima indispensable. El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, els dimecres i dissabtes per als habitatges amb numeració parella o sense numeració, i els dijous i diumenges per als de numeració senar.Pel que a fa les piscines, l'ACA limita la utilització d'aigua per a l'ompliment de piscines. En conseqüència, només poden omplir-se parcialment aquelles piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua. També s'autoritza el primer ompliment de piscines de nova construcció o l'ompliment que respongui a obres de rehabilitació de la piscina o de modificació del vas. Igualment, es permet als centres educatius l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables destinades al bany de la canalla i amb una capacitat inferior a 500 litres.Les fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua no poden omplir-se tret de casos excepcionals.La neteja de qualsevol tipus de vehicle també queda limitada, i tan sols és possible fer-la en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora dels establiments comercials tan sols està permesa la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda. També s'autoritza la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de persones i animals.Pel que fa a la neteja de carrers, paviments i façanes i similars, queda prohibida la utilització de mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, i la neteja del recinte.