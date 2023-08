La fira de cultura japonesa Hikari torna a Reus el 2 de setembre

La fira, on hi haurà una exposició i una conferència sobre una joguina, obrirà les portes de 12.30 a 22 hores i serà d'entrada gratuïta

16/08/2023

La tradicional fira de cultura japonesa de Reus, la Hikari, tornarà a la Palma amb la seva edició número quinze, que tindrà lloc el 2 de setembre. Organitzada per l'Associació de Manga, Anime i Cultura Nipona de Reus (Amakuni) i inspirada en els festivals d'estiu japonesos coneguts com a Natsu Matsuri, la Hikari comptarà amb estands gastronòmics, comercials, culturals i d'oci. A més, es programaran múltiples tallers, conferències i concerts, tot relacionat amb la cultura nipona. Entre d'altres, s'aproparan als assistents les arts marcials que triomfen al, la cerimònia del te o el seu menjar més tradicional.Un dels actes més destacats serà una exposició, amb una conferència al respecte, sobre la diversitat del país a través de les seves joguines, com pot ser el, força popular avui dia arreu del món. Elposa a prova l'habilitat de l'usuari, ja que consisteix simplement en un mànec en forma de martell acabat en una pua i connectat, a través d'una corda, a una bola. L'objectiu és atrapar l'esfèric, sigui amb les diferents parts de l'estri o directament amb la pua, a través del balanceig.Aquesta activitat serà gentilesa del Consolat Japonès de Barcelona. El cònsol, Yasushi Sato, i l'agregada cultural del consolat, Anzu Maekawa, seran els encarregats d'inaugurar la fira, juntament amb els representants de l'Ajuntament de Reus, i pronunciaran una ponència. La fira obrirà les portes de 12.30 a 22 hores i serà d'entrada gratuïta.