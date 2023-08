Aigües de Reus diversificarà els recursos hídrics amb la mina Fortuny

Es vol que l'aigua es potabilitzi i s'incorpori a la xarxa d'abastament per garantir el seu subministrament en casos de sequera

Actualitzada 16/08/2023 a les 20:57

En temps de sequera i de restriccions del consum d'aigua, l'Ajuntament de Reus treballa per cobrir al complet les necessitats d'abastament de la ciutat sense dependre exclusivament del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT). El consistori ha tret a exposició pública el projecte de recuperació de l'aigua de la mina Fortuny, situada a l'oest, que discorre a prop del barranc dels Capellans i que compta amb un pou al costat del parc del Lliscament, amb l'objectiu de donar-li el tractament adequat perquè sigui apta per al seu aprovisionament. L'actuació es planteja com «un reforç del subministrament» davant possibles situacions de sequera o problemes d'avaries en la xarxa del CAT o del pantà de Riudecanyes. Així mateix, ha de permetre absorbir els futurs creixements d'ús.Segons les anàlisis efectuades per la societat municipal Aigües de Reus, les aigües que circulen per aquesta mina presenten problemes de qualitat, en detectar-se nivells de nitrats, terbolesa i bacteris fecals superiors als valors determinats en el Reial Decret que estableix els criteris sanitaris de la qualitat d'aigua per a consum humà. Per poder aprofitar l'aigua per a l'abastament, s'hauria d'efectuar un tractament de potabilització –en concret, s'aplicarà l'osmosi inversa, que permet eliminar les partícules més grans i que permetria l'ús domèstic– per baixar o eliminar directament els paràmetres excessius. L'aprofitament d'aquesta font permetrà incorporar a la xarxa un volum anual d'aproximadament 365.000 metres cúbics. A més, una part s'aprofitaria per al reg dels parcs de Lliscament i dels Capellans.En aquests moments, la ciutat s'abasteix, principalment, a través de la concessió del CAT i del pantà de Riudecanyes, si bé també compta amb recursos propis, com les mines Monterols, Hidrofòrica i Almoster. També s'estava treballant per a posar en servei tres nous pous al costat de l'autovia de Bellissens. La memòria apunta que, en els mesos d'estiu, els municipis costaners tenen una necessitat de recursos hídrics molt elevada atesa l'ocupació d'hotels, apartaments i segones residències, a diferència de Reus, que és entre juliol i agost quan menys demanda d'aigua té, tenint en compte que les empreses redueixen la seva activitat per vacances.El document assenyala que, durant l'estiu, el CAT «no disposa de suficients recursos per abastir tant les poblacions costaneres com les d'interior», un dels motius pels quals l'Ajuntament ha plantejat recuperar la mina Fortuny, ja que permetria «alliberar» recursos del CAT «per tal que siguin destinats als nuclis que no disposen d'altres possibilitats», alhora que es garanteix que es cobreixen les necessitats de la capital del Baix Camp. Amb aquest objectiu en ment, Aigües de Reus ha estat treballant, en els últims anys, per augmentar el nombre de fonts pròpies de quilòmetre zero, entre mines i pous, per garantir la disponibilitat d'aquests recursos.Durant les obres del parc del Lliscament, ja es va construir un dipòsit que forma part del sistema de reg de l'espai i que es recarrega amb l'aigua de pluja. Amb el projecte constructiu, es faran una planta de tractament, que s'integrarà al Parc del Lliscament, i xarxes d'impulsió per a distribuir el recurs a la xarxa d'abastament i per al reg dels parcs del Lliscament i dels Capellans. El termini d'execució de l'obra és de cinc mesos i el pressupost, 603.395,88 euros (IVA inclòs).