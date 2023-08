Publiquen un rap fet per joves de Reus

'Un nou principi' és fruit d'un taller al Casal de Joves la Palma

Actualitzada 16/08/2023 a les 13:05

El rap fet per un grup de joves reusencs ja es pot veure a les xarxes socials de Joventut Reus i a Youtube. Es tracta d'una cançó que van fer durant el mes de juny en un taller al Casal de Joves la Palma.El taller s'emmarca dins del projecte #serjoveareus que vol donar a conèixer als joves de Reus nous talents, realitats, entorns i trajectòries de vida per tal de visibilitzar els i les joves de la ciutat. Dues de les educadores de joventut que treballen en medi obert van ser les encarregades de coordinar l'activitat en la qual van participar un total de 8 joves.El taller va constar de 4 sessions que es van realitzar al Casal de Joves la Palma a càrrec de Versembrant, una escola popular itinerant que pretén fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l'art urbà i el hip hop. Les tres primeres sessions les van dedicar a compartir experiències, a aprendre l'anàlisi mètrica i musical del rap, com s'estructura i quines tècniques utilitzen i a reflexionar sobre l'experiència vital dels joves per escriure Un nou principi, la cançó que ha sortit del taller. A la darrera sessió van gravar la cançó als bucs d'assaig del mateix Casal i finalment van gravar el videoclip de la cançó als jardins de La Palma.