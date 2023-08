Més de 300 joves reusencs gaudeixen de les activitats del «Conviu l'estiu»

Les activitats s'han dut a terme a l'Escola Mowgli, l'Escola Rosa Sensat i el Centre Cívic Migjorn

Actualitzada 16/08/2023 a les 14:19

Més de tres-cents infants i adolescents de Reus han gaudit d'activitats socioeducatives a través del programa Conviu l'estiu des del 4 de juliol fins al divendres 11 d'agost. Aquest programa s'organitza a diversos punts de la ciutat, per tal d'estendre per tot el municipi l'oferta socioeducativa. Enguany hi han participat 53 infants més que l'estiu del 2022.Del 3 de juliol a l'11 d'agost, de dilluns a divendres de 9 a 13 h, s'han ofert 150 places setmanals durant el juliol i 70 durant l'agost adreçades als infants de Reus d'edats entre els 3 i els 12 anys. D'aquesta manera, s'ha tornat a recuperar el nombre de places que hi havia abans de la pandèmia.Entre altres propostes lúdiques, s'han fet activitats aquàtiques a les piscines del Club Natació Reus Ploms i del Reus Deportiu, excursions i sortides i s'han establert espais per poder treballar i elaborar les emocions.Aquestes activitats socioeducatives es fan a l'Escola Mowgli, l'Escola Rosa Sensat i el Centre Cívic Migjorn i estan conduïdes per educadors socials, integradors i monitors del lleure.A més d'aquest programa, la Regidoria de Benestar també ha facilitat l'accés a 104 infants als casals organitzats per entitats així com als municipals, organitzats per la Regidoria d'Educació i Ciutadania. L'objectiu és garantir un lleure inclusiu i integrador que permeti incrementar i diversificar les oportunitats educatives més enllà de l'escola.