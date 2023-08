El Sant Joan de Reus adjudica la compra d'un fluoroscopi per a cirurgia plàstica

Permet veure estructures internes al moment

Actualitzada 16/08/2023 a les 10:10

L'entitat de dret públic (EDP) Salut Sant Joan Reus-Baix Camp ha adjudicat a l'empresa Fluoptics el contracte per al subministrament d'un fluoroscopi i el seu servei de manteniment per al Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Universitari Sant Joan. El pressupost d'adjudicació és de 68.365 euros (IVA inclòs) i la companyia es compromet a lliurar l'equip en un termini de cinc dies naturals a comptar des de l'endemà de la formalització de l'acord, que s'ha de produir en un màxim de quinze dies hàbils.Un fluoroscopi és un element que permet obtenir imatges en temps real dels òrgans, els teixits i altres estructures internes en moviment. En el cas de l'equip que se subministrarà a l'EDP, permetrà aconseguir imatges en blanc i negre i acolorides, disposar d'una visualització panoràmica en temps real de l'extremitat i exportar imatges i vídeos en més d'un format. El termini de garantia és de 36 mesos. L'EDP assenyala que el subministrament de l'equip és necessari perquè el servei de cirurgia plàstica «pugui dur a terme l'activitat pròpia de forma òptima, sent fonamental que l'hospital disposi d'equips actualitzats».