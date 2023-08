Disset empreses opten a redactar el projecte per a la nova Escola d'Oficis de Reus

El document haurà d'estar enllestit en tres mesos i preveure la consolidació de l'edifici del Vapor Vell

Actualitzada 15/08/2023 a les 20:56

Cada cop falta menys per conèixer amb concreció el projecte de reforma de l'edifici del Vapor Vell per a implantar-hi la nova Escola d'Oficis de Reus. Un total de disset empreses s'han presentat a la licitació del servei de redacció dels projectes bàsic i executiu, que també inclou la posterior direcció d'obra, la coordinació de seguretat i salut i el control de qualitat, així com els treballs de consolidació de l'immoble. En aquests moments, el concurs públic es troba en fase d'avaluació d'ofertes, segons precisen fonts municipals.Tal com va detallar la memòria emesa pel Departament d'Arquitectura de l'Ajuntament de Reus, l'actuació respon a l'objectiu d'aconseguir una triple acció. D'una banda, assegurar el manteniment adequat d'un edifici catalogat dins de l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i que necessita una remodelació, després de nou anys des de la seva última intervenció destacada. D'una altra, crear una Escola d'Oficis, un servei sol·licitat pel sector productiu de la ciutat i que veuria amb bons ulls el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, segons els arquitectes municipals. Finalment, es potenciaria una nova zona pròxima al passeig de Prim i als barris Mare Molas i del Carme que permetria donar-los nous usos que vagin en benefici d'oportunitats de negoci.L'obra preveu consolidar l'edifici del Vapor Vell, aturant així el seu deteriorament, i actuar principalment en l'envolupant, la façana i les cobertes. També es contempla la consolidació de les plantes interiors en les zones on hi pugui haver afectacions. L'actuació contempla, a més, la reforma parcial de la planta baixa, adequant els espais existents per a instal·lar-hi les noves dependències de l'Escola d'Oficis. L'àmbit d'implantació té una superfície construïda de 773 metres quadrats. La documentació tècnica de la licitació preveu un programa orientatiu d'espais que caldrà adaptar amb la redacció del projecte executiu. Així, entre altres, preveu aules, aules d'informàtica, tallers, un laboratori, despatxos, sales de reunions, una cuina-menjador, arxius, magatzem, recepció i banys.El pressupost base de licitació és de 55.170,39 euros (IVA inclòs) i l'adjudicatària tindrà un termini de tres mesos per a enllestir el projecte. D'altra banda, s'estima que les obres duraran vuit mesos. Un cop redactat, sortirà a concurs públic el contracte per portar a terme les obres.