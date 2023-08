Aspercamp i Ganxetbricks presenten una teràpia basada en peces de Lego

El 'brick club' de les associacions ajudarà a joves amb Asperger a desenvolupar les seves habilitats socials i comunicatives

Actualitzada 15/08/2023 a les 20:47

Aspercamp, l'Associació Asperger-TEA del Camp de Tarragona, i Ganxetbricks, l'associació d'amants de Lego, inauguraran a l'octubre el seu brick club particular. Serà un espai d'aprenentatge cognitiu, social i d'habilitats comunicatives i emocionals dirigit a persones amb Asperger, sobretot infants i joves. Les sessions es basaran en el joc i, en concret, en la construcció amb peces de Lego. «Amb aquest projecte, tens els ingredients ideals perquè, sense adonar-se'n, mentre gaudeixen, puguin anar treballant les habilitats socioeducatives que s'han de potenciar perquè el seu dia a dia sigui millor», valora la directora d'Aspercamp, Laura Recha.El projecte terapèutic consistirà a formar grups de tres persones, que es dividiran els rols per completar un muntatge col·laboratiu. Hi haurà qui triï les peces que s'empraran, qui dirà on va cada una d'elles seguint les instruccions i qui construirà l'edificació amb les indicacions dels companys. «Cada rol s'ha de respectar, però són els nens els que parlen, decideixen i pacten», explica la presidenta de Ganxetbricks, Neus Martínez. En les sessions, es proposaran sets de construcció «que agradin», de temàtiques com Minecraft o Super Mario. «Si no l'acaben, no passa res, perquè haurem pogut treballar la frustració», destaca Martínez.Ganxetbricks i Aspercamp ja havien col·laborat en el passat, amb l'esplai terapèutic. «Igual que per nosaltres el Lego va ser terapèutic en la pandèmia, volíem que arribés a més gent», expressa Martínez. L'experiència va anar «genial». Els participants col·laboraven, jugaven i construïen plegats. No era, però, l'habitual en ells. «Els crees un clima de confiança que els ajuda a desmuntar algunes parets que tenen a l'hora de relacionar-se», declara la presidenta de l'associació d'amants del Lego. «Vam veure que l'activitat motivava molt i ens va animar a tots a fer un pas més», comenta Recha. Amb la idea de continuar formant-se i reglar la legoteràpia, van descobrir el programa Brick-by-Brick, creat per la Fundació Lego i Play Included C.I.C., una entitat sense ànim de lucre que desenvolupa programes basats en el joc que ajudin els nens a millorar les seves habilitats socials i emocionals. Els resultats positius de la metodologia han estat validats per estudis científics. Martínez i una psicòloga d'Aspercamp van viatjar fins a Cambridge per assolir el nivell 2 del programa i esdevenir facilitadores de l'estratègia. Era l'últim pas necessari abans d'introduir la metodologia a l'Estat i permetre l'obertura de portes del Brick Club Aspercamp-Ganxetbricks.«Tenim molt clar que anirà bé», afirma Recha. Una vintena de joves formaran part de les primeres sessions. I l'objectiu no és quedar-se només a Reus. «Aspercamp està al Camp de Tarragona i la idea és que, a poc a poc, arribi al màxim de persones amb la condició possible», continua Recha. «Pot ser l'inici d'alguna cosa important en el món de l'autisme en l'àmbit nacional», remata, tot recordant que, per a l'Asperger, «no se sap quin és el tractament més adequat». Tenint en compte que la formació a Cambridge és en anglès, Martínez apunta que «intentarem ser nosaltres els que externalitzem el model a l'Estat, perquè serem els pioners aquí». «No venim a fer negoci, sinó a ajudar els usuaris d'associacions que ho necessiten», conclou.