Dues empreses opten a revisar el projecte per recuperar la Bassa Nova de Reus

La licitació de les obres del projecte inicial i el posterior procés negociat van quedar deserts perquè no van rebre cap oferta

Actualitzada 13/08/2023 a les 19:09

La idea de recuperar la Bassa Nova va haver de tornar a la casella de sortida, però, aviat, tornarà a recórrer el tauler amb l'objectiu d'arribar a la meta final d'una vegada per totes. Dues empreses opten a redactar un nou projecte constructiu per a impulsar i reobrir aquest espai emblemàtic a tocar del passeig de la Boca de la Mina, un antic lloc de trobada i esbarjo per a la ciutadania. L'adjudicatària també s'encarregarà de la posterior direcció facultativa de les obres, la coordinació de seguretat i salut i la vigilància ambiental. En aquests moments, el procés es troba en fase de valoració d'ofertes.



A finals de maig, Reus Serveis Municipals, a través de la divisió Aigües de Reus, va treure a licitació el contracte per a revisar el projecte constructiu de recuperació de la Bassa Nova i el seu entorn immediat, presentat el 2022, amb l'objectiu de fer viable la seva execució, tant pel que fa als aspectes tècnics com els econòmics. Cal recordar que el concurs públic per a executar les obres descrites en el projecte inicial va quedar desert després que cap empresa s'hi presentés. El posterior procés negociat tampoc va rebre cap oferta, de manera que el document va haver de tornar a la casella de sortida.Tal com detallà l'Ajuntament en el seu moment, la licitació s'organitza perquè es considera que la idea de recuperar la Bassa Nova és «rellevant» i «emblemàtica» en tractar-se «d'un entorn natural als afores de la ciutat», obert a la població, «on l'aigua havia estat en el passat un eix vertebrador de la instal·lació, un lloc de trobada i d'esbarjo». En el passat, les famílies es reunien al voltant d'aquest indret per menjar la mona. Així mateix, es creu que pot esdevenir un bon refugi climàtic, en un moment en què és «necessari» tenir-ne. El nou document ha de permetre posar en marxa la Bassa Nova com a punt de recollida d'aigua dels minats d'Almoster i d'Hidrofòrica. També ha de garantir la recuperació del patrimoni industrial vinculat a l'aigua i integrar-lo al passeig de la Boca de la Mina.L'empresa adjudicatària tindrà tres mesos per a redactar el nou projecte constructiu. El termini inicial previst per a les obres s'estima en vuit mesos. El pressupost de licitació d'aquest contracte és de 46.631,98 euros (IVA inclòs). Abans del desenvolupament del projecte, es realitzarà un estudi d'alternatives per a intentar millorar l'espai i l'entorn, tot conservant l'esperit del projecte original: la recuperació de la Bassa Nova.El projecte inicial consistia a restaurar els elements originals de la bassa i, alhora, dotar l'espai de sentit urbà. En concret, es definia com una zona d'esbarjo vinculada a l'aigua. Els treballs sortiren amb un pressupost de licitació de 741.763,31 euros.