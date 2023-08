Cervesa i creps s'uneixen en una campanya solidària amb Reus Refugi

Kenavo elaborarà les creps amb Blaih Reusenca durant l'estiu i donarà un 10% dels ingressos

Actualitzada 13/08/2023 a les 20:05

La cervesa Blaih Reusenca va assaborir l'èxit amb la medalla de plata al Barcelona Beer Festival, un dels certàmens per excel·lència a Europa. Per celebrar-ho, el mestre cerveser i fundador de la marca, Andreu Blai, va pensar que seria bona idea preparar una acció solidària amb Crêperie Kenavo. La proposta era elaborar una crep amb cervesa. Dit i fet. Aquest estiu, Kenavo s'ha compromès a elaborar les masses dolces amb Blaih Reusenca i un 10% dels ingressos generats amb les vendes de les creps combinades el destinarà a Reus Refugi.



La propietària de la creperia, Bénédicte Ronco, explica que afegir cervesa a la crep és «una pràctica força habitual, ja que, gràcies al gas carbònic i al llevat que conté, aporta lleugeresa a la textura i la fa més tova». Aquesta vegada, però, la proposta va sorgir directament de Blai. «M'agrada cuinar i a les masses, com la pizza o la crep, és molt comú afegir-hi cervesa», detalla. «La idea inicial era posar la cervesa a la crep per donar-li més gràcia, que no fos només una oferta i prou, sinó que tingui una elaboració i més sentiment», afegeix.A hores d'ara, Blai assegura que l'elaboració «està agradant prou» i que «tot són comentaris positius». És la primera campanya solidària en què participa amb Blaih Reusenca, però l'experiència l'està seduint. «A partir d'ara, segur que serà molt més normal preparar campanyes d'aquesta mena, volem participar en més», afirma.La proposta de destinar els diners a Reus Refugi va néixer de Ronco, qui intenta organitzar campanyes solidàries «sovint», i no va haver-hi cap necessitat de debatre més «ni de convèncer ningú». Blai és valencià, però ha viscut «per tot el món» durant més de set anys. «He estat immigrant jo mateix i em va semblar molt bé aquesta idea», expressa. Reus Refugi és una plataforma ciutadana que té per objectiu sensibilitzar sobre la problemàtica de les crisis migratòries i donar suport i acompanyament a les persones refugiades que volen establir-se a la ciutat. «Aquesta campanya ens demostra que la gent ens va coneixent, posa en relleu la tasca que fem i ens anima a continuar», valora Eduard López, membre de la junta. Al seu torn, Blai assenyala que «la immigració sempre és la diana de la gent roïna, com la causa de tots els mals, quan és al revés». «Ens beneficiem molt de la gent migrant», valora.Aquesta no és la primera vegada que la plataforma i Ronco treballen plegats. Es van unir, junt amb altres entitats, en el projecte, consistent en pintar persianes de diferents establiments i que agrupà joves refugiats, menors no acompanyats i artistes locals.A més, Ronco «va donar una oportunitat a un dels nois que havíem ajudat i que ja fa anys que treballa amb ella, li va donar una opció fantàstica de vida», recorda Elena Giménez, també membre de la junta de Reus Refugi.Aquestes col·laboracions solidàries són molt importants per a l'entitat, no només per l'entrada dels diners, sinó perquè permeten difondre la seva feina i anar creant xarxa. «Nosaltres sols no podem arribar a tot arreu. Necessitem el suport d'institucions públiques i privades i de persones individuals que s'hi vulguin atansar», detalla López. «Si no ens ajudem entre tots, res no funciona», conclou Giménez.