«Els premis Gaudí Gresol reconeixen l'excel·lència i estimulen el talent»

firaReus acull avui la gala d'entrega de la 16a edició dels premis, que reconeixeran personalitats com Juan Antonio Bayona o el doctor Estivill

Actualitzada 14/06/2023 a les 19:57

—Aquesta nit se celebra la gala d'entrega dels premis Gaudí Gresol. Com es presenta la cita?



—Molt bé. Podríem dir que l'entrega dels premis Gaudí Gresol és el dia D de la fundació. És l'activitat més social de Gresol. Al llarg de l'any, en fem moltes d'activitats, però tenen un caràcter més professional. Amb els premis, volem ressaltar persones que han tingut una notorietat a la societat i una excel·lència per la seva activitat. Pensem que és bo que es conegui i que s'estimuli.—Exactament. A la Fundació Gresol pretenem estimular el talent. L'excel·lència és un objectiu al qual mai s'acaba d'arribar del tot, però hem d'aspirar-hi.—Cada any seleccionem deu persones que, pel seu treball, són realment mereixedores d'aquest reconeixement. En la categoria de lideratge empresarial, premiem Antonio Cañete, qui a banda dels seus èxits empresarials, com a president de PIMEC està aconseguint engrescar el sector empresarial català. En l'àmbit de la tecnologia i la innovació, reconeixem a Àurea Rodríguez, que és experta en aquest àmbit, ha tingut diversos càrrecs de responsabilitat en institucions europees que promouen la innovació. El seu perfil és especialment destacat perquè el món tecnològic continua sent predominantment masculí. També tindrem a Josep Ametller, del grup Casa Ametller. En aquest cas, posem en valor la seva aposta pel medi ambient amb la posada en marxa d'un nou model de producció agroalimentària sostenible al Penedès. És un projecte espectacular amb una inversió molt important.—Efectivament, en la categoria d'arts escèniques, premiem a l'actriu Ivana Miño, pel seu talent i les seves bones interpretacions tant en cinema com en teatre i televisió. Guardonem Maria de la Pau Janer en l'àmbit de la literatura, i Juan Antonio Bayona, director de cinema conegudíssim per pel·lícules com, perquè considerem que és un gran valor dins del cinema. I també tenim entre els premiats una jove promesa com és Mariona Escoda, la guanyadora de la primera edició d'Eufòria.—Nom destacats com la divulgadora Elsa Punset, en la categoria de Comunicació; el doctor Eduard Estivill, un personatge molt mediàtic per la seva tasca d'investigació, tractament i divulgació de la son; i, per últim, com a Catalana Il·lustre, premiem Esther Giménez-Salinas, una figura destacada en el món del dret que actualment és la Síndica de Greuges. Tenim una diversitat de perfils i de disciplines que faran que, novament, la gala d'entrega sigui una jornada amb molt de relleu.—Sens dubte. De fet, quan ensenyem la llista de premiats que acumulem al llarg de les 16 edicions, tothom queda parat perquè són personalitats d'alt nivell.—En cap moment volem estar tancats, tot al contrari, volem estar ben oberts a tota la societat civil. Ho portem al nostre ADN. Potser el fet de portar gent molt rellevant ha generat en algun moment la idea que és un acte restringit. És un esdeveniment obert a tothom, on es té l'oportunitat de saludar, de xerrar una estona i, fins i tot, de fer-se alguna fotografia amb personalitats que estem acostumats a veure a la televisió i a les quals no podem accedir normalment. És una jornada maca que celebra la notorietat i l'excel·lència.—Enguany repartirem els beneficis entre dues organitzacions, Down Tarragona i FEM-Fundació Esclerosi Múltiple. Aquí el més important és generar consciència. Cal ajudar a aquesta mena d'entitats i promoure més la solidaritat.—Aconseguir-ho és bo. Considerar que Reus promou aquestes virtuts i assimilar l'excel·lència amb la ciutat i amb tot l'àmbit de la Catalunya Nova, que és l'àmbit geogràfic que engloba la Fundació Gresol, és una bona notícia.—Catalunya Nova no és ni una comarca, ni una província. Tenim una geografia àmplia que va des del Barcelonès fins a l'Ebre, incloent-hi territoris de les províncies de Barcelona, Lleida i Tarragona. Tot i que el concepte de Catalunya Nova sigui només una expressió cultural, dona una sensació d'amplitud. Com a fundació empresarial, volem trencar les fronteres i promoure l'obertura a tots els àmbits. I això es pot veure amb les activitats que organitzem al llarg de l'any, que són itinerants. La gala dels premis Gaudí Gresol sempre es fa Reus, però la resta d'actes van rotant. Tenim una vocació itinerant, perquè volem promoure que hi participi gent de tots els punts del territori dins del nostre àmbit d'influència. Un exemple clar d'això són les Jornades Econòmiques que organitzem anualment, en la qual convidem a ponents de primer nivell. En les darreres edicions les hem fet a Tarragona, a la marina Port Tarraco, però abans les havíem organitzat Salou, a Cambrils, al Vendrell, a Valls, a Tortosa. És una activitat molt enriquidora. De fet, totes les activitats que fem estan encarades a promoure el talent i l'aprenentatge en tots els àmbits. Hem de ser aprenents tota la vida.—A banda dels premis Gaudí Gresol i les Jornades Econòmiques, cada mes organitzem un dinar col·loqui, en el qual convidem un ponent de nivell, principalment vinculat al món de l'empresa, que fa una xerrada i després s'obre un torn de preguntes. Procurem escollir convidats amb perfils variats per aconseguir que sigui una activitat enriquidora per als nostres socis. A més, organitzem visites i viatges empresarials. La setmana passada, per exemple, vam visitar el Sincotró Alba, a Cerdanyola del Vallès, que és un complex d'acceleradors d'electrons, que conformen la infraestructura científica més important del Mediterrani. A títol personal, seria molt difícil poder accedir i fer aquesta mena de visites, però vehiculant-les a través de la fundació i com a grup, s'obre la possibilitat. A tot això, cal sumar-hi que tenim altres premis.—D'una banda, tenim els premis Gresol Jove, que premien el talent emprenedor en els àmbits tecnològic, màrqueting i acadèmic. En aquest cas, comptem amb un jurat que està format per representants de la URV, de la Diputació i d'Ibercaja. De l'altra, tenim el premi Gran Gresol, que és el màxim reconeixement que entreguem, i que posa en valor figures destacades amb una rellevància internacional. Enguany, el donem al doctor Luís Rojas Marcos, que és psiquiatre i investigador de prestigi i ha desenvolupat la seva activitat a la ciutat de Nova York.