Sandra Guaita defensa recuperar el projecte de centre d'innovació en nutrició i salut

La socialista, guanyadora del 28-M a Reus, situa l'agroalimentació, les TIC i la sostenibilitat com els «eixos tractors» del nou govern municipal

Actualitzada 14/06/2023 a les 10:12

Posicionament del Carrilet intacte

Recuperar «l'orgull de ciutat»

Energies renovables

Impulsar agents de convivència

La guanyadora de les eleccions el 28-M a Reus i candidata a l'alcaldia del PSC, Sandra Guaita, ha defensat recuperar el centre d'innovació en nutrició i salut -l'antic Shirota- impulsat per l'anterior govern socialista i que va ser clausurat per Carles Pellicer. Això sí, ha matisat que caldrà canviar les «vies de col·laboració i adaptar-les al 2023». En una entrevista a l'ACN, l'alcaldable del PSC ha situat l'agroalimentació, les TIC i la sostenibilitat com els «eixos tractors» de la ciutat. Sense perdre massa temps, Guaita ha aconseguit tancar un pacte a tres bandes amb dues formacions que formen part de l'actual govern en funcions de la ciutat, ERC i Ara Reus, amb qui ha insistit que «a partir d'ara no som tres, sinó un equip de govern».Amb la investidura i l'estabilitat garantides, Guaita defensa que, més enllà de les singularitats, propostes i antecedents de cadascun dels socis, la seva voluntat serà imprimir un «canvi de dinàmiques» que ajudi a superar possibles divergències. «Hem parlat que som un govern municipal: ha d'haver coordinació, fidelitat i un treball que doni resposta a les demandes de la ciutadania. En això ens hem compromès els tres», ha subratllat la virtual primera alcaldessa de Reus.D'entrada, ha remarcat que amb l'acord amb republicans i independents ha volgut posar els fonaments a partir dels aspectes que els «uneix». «Si vols sumar la gent a un projecte es fa amb projectes compartits. Vam treballar molt allò que ens uneix i també com abordarem la discrepància: l'abordarem des d'una participació interna a tot el govern i una democràcia interna dels diferents grups», ha reblat.Un dels projectes que pot posar a prova la fortalesa d'aquesta nova dinàmica serà la decisió final sobre el mercat del Carrilet, al voltant de la qual els tres socis han mantingut posicions significativament allunyades fins aquests moments. Els socialistes mantenen la seva aposta de mantenir-lo al mateix lloc, mentre que ERC -des del govern- volia traslladar-lo i Ara Reus manifesta, ara, dubtes. «Tenim una posició molt ferma amb el Carrilet: ho vam dir al 2019, al 2020, al 2021, al 2022 i, ara, al 2023 no canviarem ni una coma del nostre posicionament. És el posicionament que volem aportar dins del govern municipal», ha avisat Guaita.El nou govern que començarà a treballar a l'Ajuntament a partir de dissabte haurà també de fer front al nou escenari polític que suposa la irrupció al ple de la formació ultradretana Vox, amb tres regidors. La socialista assegura que entomarà la seva presència institucional «en aquells àmbits on sigui estrictament necessari perquè la llei diu que han de tenir representació i han d'estar allí». Però ja avisa que evitaran la seva presència en les empreses municipals.Així, ha precisat, en els casos que es tracti de càrrecs de lliure designació pel ple o els consells d'administració de les empreses municipals es designaran «les persones més capaces per donar respostes a les demandes de la ciutadania». «Entenem la posició com a legítima, però no entenem la capacitat de destruir coses per no donar resposta a ningú. I això ho apartarem de qualsevol empresa municipal», ha tancat.Guaita s'ha fixat també la recuperació de «l'orgull de ciutat» com un dels seus objectius polítics a l'alcaldia. «Volem teixir complicitats un altre cop. La ciutadania ens ha dit que s'ha perdut l'acompanyament de l'Ajuntament en moltes accions de ciutat. S'han posat moltes traves en l'àmbit comercial, cultural, sanitari», ha assenyalat. Per contra, creu que el consistori ha de situar-se al costat de la ciutadania per «facilitar» els projectes de ciutats que ja té, «cohesionant-los, acompanyant-los i que no siguin estels que brillen al cel, sinó tota la ciutat en general».Guaita ha insistit que els socialistes pensen la ciutat «en gran». En aquest sentit, ha dit que l'àmbit de la ciència, la innovació, l'empresa i l'economia que han de ser un «eix fonamental del nostre posicionament en el territori». Pel que fa al medi ambient i la sostenibilitat, Guaita ha assegurat que «podem liderar un canvi econòmic a la nostra ciutat basat en la sostenibilitat i les energies renovables». Sobre el centre d'innovació de nutrició i salut, Guaita ha recordat que Teresa Pallarès «ha intentat obrir un hub, que és el mateix, però canviant-li el nom, posant-lo en anglès, que sembla més modern».Preguntada per quines accions desenvoluparà els primers 100 dies de govern, ha destacat la neteja de la via pública, les «accions urbanístiques» en alguns barris amb una brigada d'intervenció ràpida i un «canvi» en les polítiques de seguretat. En aquest sentit, s'ha compromès a treballar «des del primer dia» perquè hi hagi més agents de la Guàrdia Urbana. També ha valorat que cal treballar de manera «més activa» la col·laboració amb els altres cossos policials com els Mossos d'Esquadra.En matèria de seguretat, Guaita ha comentat que hi ha espais a la ciutat que queden més foscos i generen «sensació d'inseguretat». Al mateix temps, ha expressat la voluntat d'impulsar els agents per la convivència per fer front a l'incivisme, ja que Guaita considera que «és una problemàtica molt específica en molts llocs de Reus».Pel que fa a habitatge, Guaita ha comentat la necessitat de fer convenis de col·laboració amb la Sareb i altres entitats bancàries per tenir habitatge «de manera més o menys ràpida per donar una resposta a la necessitat residencial» de Reus.