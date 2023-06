Reus invertirà 27 milions en 25 centres educatius públics en els propers anys

L'Ajuntament ha culminat la redacció del Pla director d'inversions en reposició i millores dels equipaments

Actualitzada 14/06/2023 a les 16:04

L'Ajuntament de Reus ha culminat la redacció del Pla director d'inversions en reposició i millores d'equipaments educatius públics de Reus, un document de planificació que ha de servir per determinar l'estratègia d'execució d'inversions pels propers anys. El pla ha de tenir continuïtat amb la redacció dels projectes executius i posterior licitació i execució de les obres previstes per a cada anualitat, d'acord als corresponents plans d'inversions.El pla director identifica actuacions per un import total de 27.241.910,94 euros en 25 centres educatius públics (19 escoles i 6 escoles bressol); per bé que seran els projectes executius de cada actuació els que afinaran el pressupost definitiu.La redacció del pla director, encarregat a Asesoria y Gestión de Proyectos y Obras HG amb un pressupost d'adjudicació de 95.590 euros, diagnostica l'estat de conservació de cada un dels centres educatius.S'invertiran 14.995.347,03 euros en actuacions per resoldre patologies físiques dels equipaments; 1.348.944,06 euros per problemes a les instal·lacions; 8.938.770,37 euros en millores als centres; i 1.958.849,48 euros per a peticions dels centres.El procés d'elaboració del pla director ha comptat amb una diagnosi particularitzada de cada edifici a partir del la visita als centres, reunions amb els equips directius i la inspecció ocular de tots els elements constructius dels equipaments.Un cop realitzada la diagnosi, s'han identificat les patologies, de les quals se n'ha avaluat la importància i se n'ha definit el cost de la seva reparació, substitució o modificació.Finalment, s'ha establert un ordre de prioritats d'inversió per centres educatius en base a una valoració objectiva, s'han establert indicadors per valorar en cada cas els defectes i patologies identificats i les millores proposades.