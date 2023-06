Més de 300 infants de Reus acomiaden el Passaport Cultural d'aquest curs

La cloenda ha tingut lloc al jardí de la Biblioteca Xavier Amorós

Més de 300 infants han participat aquesta tarda a la festa de cloenda del Passaport Cultural d'aquest curs 2022-2023. La trobada ha tingut lloc al jardí de la Biblioteca Xavier Amorós i s'hi han reunit més de 600 persones, un espai que s'ha escollit perquè les Biblioteques Municipals, tant la Biblioteca Xavier Amorós com la Biblioteca Pere Anguera, han estat destinacions d'aprenentatge on es realitzen activitats mensualment i amb èxit.Aquest curs també els espectacles de circ, a través de l'oferta del programa Circ Llunar i del festival Trapezi, ha estat una de les que més ha augmentat en nombre de públic gràcies al Passaport Cultural. En la festa de fi de curs s'ha volgut posar en valor aquestes dues destinacions culturals unint l'una amb l'altra.Des de l'Ajuntament de Reus, ciutat educadora i convençuda del model d'Educació 360, es promou la filosofia que tota la ciutat educa en tots els espais i temps. Aquest és el punt de partida del Passaport cultural que el Pla Educatiu d'Entorn va iniciar durant el curs 2020-21 de la mà de l'escola Prat de la Riba i l'Institut Municipal Reus Cultura, inspirant-se en els Learning passports de la Children's university d'Anglaterra i els EEUU.El Passaport Cultural és un projecte de creació d'oportunitats educatives i d'acreditació i reconeixement social d'aprenentatges fora escola per a infants, que catalitza i connecta tota la potència educativa del territori.Aquest curs 22-23 són 12 les escoles que han participat en el projecte i una vintena de destinacions d'aprenentatge (entre entitats, altres regidories i administracions).D'aquestes, en 8 aproximadament el Passaport Cultural ha tingut molt d'èxit entre les famílies i en les altres 4 està costant més que les famílies l'utilitzin.En total, gairebé 600 infants, gràcies a la implicació dels seus mestres i de les seves famílies, han tingut al seu abast nombroses experiències culturals d'arts escèniques, plàstiques, musicals, literàries, però també esportives, científiques, d'història i patrimoni, de natura, i de cultura popular organitzades a Reus en les diferents destinacions d'aprenentatge que col·laboren amb el Passaport Cultural i que van en augment any rere any.