Juana Dolores participarà a la programació d'estiu per a joves 'Fil On' a Reus

Tindrà lloc al pati del Centre d'Art de Cal Massó del 5 al 27 de juliol

Actualitzada 14/06/2023 a les 14:39

El pati del Centre d'Art de Cal Massó de Reus acollirà la programació cultural d'estiu per a joves Fil On, que tindrà lloc del 5 al 27 de juliol. El programa inclou espectacles musicals, teatrals i de màgia i comptarà amb la participació d'artistes catalans com Juana Dolores, Fetus, Magalí Datzira o Serpent.La programació començarà amb un espectacle poètic musical a càrrec de Juana Dolores el 5 de juliol. L'endemà, la companyia teatral Kheee Shows portarà a l'escenari la funció Allò que Disney no em va ensenyar'. També es projectarà el 12 de juliol el documental Gordes, obra de Maria Rodríguez, Julia Güell, Laura Martínez, i Aleix Lobato. Dijous 13 hi haurà espectacle musical amb els cantautors Magalí Datzira i el reusenc Frankie Boronat.El 19 de juliol hi haurà una mostra de talent jove amb artistes d'entre 15 i 25 anys, que podran pujar a l'escenari a demostrar les seves habilitats. I el 20, el grup empordanès Fetus oferirà el seu repertori del folk-punk. L'endemà, divendres 21, hi haurà el concert a càrrec d'una coral.Els últims espectacles del Fil On tindran lloc el 26 i 27 de juliol; primer, Raffel Fluss oferirà una Nit de Màgia i al dia següent, els grups Serpent i Bloody Gums pujaran a l'escenari.Els espectacles es desenvoluparan entre les 20 h i les 22 hores i l'entrada serà gratuïta.