En funcionament un nou espai immersiu al Pavelló dels Distingits de l'Institut Pere Mata de Reus

13/06/2023 a les 16:03

En el marc de l'any Domènech i Montaner, des de l'Agència de Promoció de Ciutat i en col·laboració amb l'Institut Pere Mata, es posa en funcionament un espai immersiu permanent al Pavelló dels Distingits l'Institut Pere Mata. Aquest projecte, permet millorar l'experiència de visita al Pavelló dels Distingits, amb l'objectiu de posicionar aquest equipament com a focus d'interès dins de l'oferta cultural i turística de la ciutat i posar en valor els seus orígens i el seu patrimoni modernista.Dins del marc de l'Any Domènech i Montaner, l'Agència de Promoció de Ciutat realitza un programa d'activitats culturals i accions adreçades a tots els públics, amb l'objectiu de donar a conèixer totes les facetes de la vida i obra de l'arquitecte.L'espai immersiu es troba en una de les sales ubicades a planta baixa del Pavelló dels Distingits de l'Institut Pere Mata i s'ha dotat amb els elements audiovisuals i les instal·lacions necessàries per projectar el contingut audiovisual simultàniament a tres parets i al terra, creant en els visitants aquest efecte envoltant, reforçat pel llenguatge visual i el paisatge sonor que acompanyarà les imatges. L'immersiu del Pavelló dels Distingits és una porta al món modernista de Domènech i Montaner en la seva essència, dins de l'Institut Pere Mata i en el Reus de principis del segle XX.Amb imatges i enunciats es dona a conèixer els inicis de l'hospital psiquiàtric de Reus, i els motius que el van fer créixer, però sobretot és un espectacle audiovisual per viure una experiència visual immersiva. Es vol emocionar, i acostar el visitant en un univers de bellesa, ple de detalls, on a través de jocs visuals, transporti, distregui, sorprengui i complementi la visita al Pavelló dels Distingits. Permet també al visitant la visualització de l'espai de la resta del conjunt arquitectònic posant en context en el pavelló que es visita. Per la realització del vídeo immersiu, s'han aplicat mesures innovadores per reforçar l'efecte immersiu:- L'escaneig 3D de determinats espais i figures ornamentals de l'Institut Pere Mata permet dur a terme tractaments, efectes, desplaçaments i oferir punts de vista inèdits de l'edifici modernista de Domènech i Montaner, mai vistos a dia d'avui.- La immersivitat de l'espai es potencia també amb un efecte de «caixa de llum»: La projecció dels continguts envolvents a tres parets s'acompanya també amb la projecció al terra de la sala (actuant com a 4a paret) i, alhora, es crea un efecte mirall al sostre amb materials reflectants. D'aquesta manera, el visitant té una sensació d'immersió quasi total, poques vegades vista amb tanta potència.- La barreja de tècniques i processos de captura d'imatge novedoses en la generació de continguts inclou vols de dron, fotogrametria, animacions i vídeo 2D, animacions sobre els models 3D. Totes juntes permeten una llibertat expressiva extraordinària i reforcen la sensació d'immersió del visitant.Aquest espectacle audiovisual immersiu, té una durada de 7 minuts i compta amb les explicacions amb català, castellà, anglès i francès. L'espai pot funcionar indistintament com a presentació o cloenda a la visita de la part històrica del pavelló número VI. Des d'aquest mes de juny i fins al setembre el Pavelló VI del Pere Mata està obert als visitants de dilluns a diumenge. Per informació i reserves: https://reusturisme.cat