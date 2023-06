A licitació el projecte d'enllumenat del carrer de l'Hospitalera de Reus

Aquesta via connecta el pas a nivell per a vianants de les vies del tren a l'avinguda Onze de Setembre amb el carrer Borges del Camp

14/06/2023

L'Ajuntament de Reus ha publicat la licitació del contracte d'obres per a l'execució del projecte d'enllumenat del carrer de l'Hospitalera, amb un pressupost de sortida de 18.266,32 euros (IVA inclòs).Actualment, el vial no té instal·lació d'enllumenat públic. Es tracta d'un carrer d'uns 200m que connecta, el pas a nivell per a vianants de les vies del tren a l'avinguda Onze de Setembre amb el carrer Borges del Camp. El carrer el fa servir els veïns per accedir a la desena d'habitatges existents, i en els darrers anys s'ha consolidat con una via freqüentada per vianants.El projecte preveu la instal·lació de 10 punts de llum sobre columnes de 6 metres d'alçada.El termini d'execució de l'obra és de 2 mesos.