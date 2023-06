Un treball del Sant Joan de Reus, premi a la Millor Comunicació

El treball tracta sobre una calculadora de medicació per a l'estabilització i el tractament del nen greu

El treball científic UPedCalc. Presentació i anàlisi de la utilitat d'una nova eina per al càlcul de dosis a urgències de pediatria, del Servei de Pediatria de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha obtingut el premi a la Millor Comunicació de la 27è Reunió de la Societat Catalana de Pediatria, que va convocar més de 300 professionals de la salut aquest cap de setmana a firaReus.El treball analitza la utilitat de l'aplicació UPedCalc creada pels pediatres de l'Hospital, Carla Monterde y Esther Latorre i l'analista programador de Salut Sant Joan de Reus-Baix Camp Àlex Latorre, amb el suport de Gerard Fernández i Arnau Caballé, estudiants en pràctiques de l'Institut Vidal i Barraquer de Tarragona i explica com és aquesta nova eina, una calculadora de medicació per a l'estabilització i el tractament inicial del nen greu.És una guia orientativa, basada en els protocols de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, que amb el càlcul ràpid i precís dels principals fàrmacs utilitzats davant de situacions de risc, partint del pes i l'edat del nen, evita errors en l'administració de medicaments i assegura un accés ràpid a les dosis exactes. Contempla organigrames davant de l'anafilàxia, l'asma o les laringitis greus, les convulsions, la sèpsia, les intoxicacions més comunes o la reanimació cardiopulmonar. Poder accedir des del mòbil a l'aplicació li confereix una utilitat especial per a tots els professionals en qualsevol entorn sanitari.Els autors del treball són: Pau Toldrà, Carla Monterde, Esther Latorre, Albert Feliu, Carolina Parrilla, Anna Sánchez Purcalla, Èlia Massó, Elena Consuelo, Saúl Pérez Conejero i Virginia Sanjuan.D'altra banda, el Servei de Pediatria de l'Hospital va obtenir un segon premi a la comunicació Focalitat neurològica en un lactant. Tuberculosi o herpes, quin és el veritable causant de la clínica? del que en són autors: Carolina Parrilla, Anna Sánchez Purcalla, Saúl Pérez Conejero, Neus Rius, Antoni Noguera i Joaquin Escribano. Aquesta comunicació versa sobre un complex cas d'una meningitis d'origen tuberculós en un lactant, destacant la presentació clínica, el difícil diagnòstic i el tractament adequat del pacient.