La CUP rebutja el nou pacte de govern entre el PSC, ERC i Ara Reus

Els anticapitalistes acusen a socialistes i republicans de voler mantenir les cadires i els sous

Actualitzada 13/06/2023 a les 11:25

Mònica Pàmies, qui passarà la próxima legislatura a ser la portaveu del nou grup municipal de la CUP des de l'oposició va criticar el nou govern municipal i va defensar que en pocs dies «s'ha conformat un govern sense més sentit que la cadira, el partit i lanòmina». La CUP considera les converses de les últimes dues setmanes com una decepció qualificant-les, inclús, de «teatre» que només ha servit per buscar poder i estabilitat governamental al consistori.L'actual regidora afegeix que el nou govern, conformat per ERC, PSC i Ara Reus, «serà com l'anterior: on es premiava la política clientelar de canviar bombetes i llambordes, la política dels grans esdeveniments, la política partidista i de repartir-se el pastís, però també de tancar mercats i obrir Mercadones; destinar diners a pistes de gel estant a 20 graus i de veïnes sense poder pagar factures de la llum i el gas». La formació independentista assumeix que la seva funció dins del nou govern no serà altre que fer un paper d'oposició al consistori.La nova portaveu també afirma que la tasca dels cupaires durant els primers mesos serà «exigir coherència al PSC perquè posi en marxa des del govern totes aquelles propostes que van votar a favor des de l'oposició quan les vam plantejar». A més, Pàmies acusa als republicans d'abandornar «el projecte independentitsa» després de no prioritzar l'eix nacional en deixar enrere el seu pacte amb Junts. La primera d'aquestes propostes passa per mantenir el Mercat del Carrilet a l'actual emplaçament. La formació també té intenció de proposar una gran zona verda als terrenys d'Adif, tal com va plantejar durant la campanya electoral.