Júlia Moreno, alumna de l'Institut Gaudí de Reus, guanya la Poetry Slam 2023

La Poetry Slam és una activitat que pretén donar a conèixer la poesia i connectar-la amb els joves

Actualitzada 12/06/2023 a les 20:01

La guanyadora de la Poetry Slam 2023 «Som Amorós» es va conèixer dissabte passat en el context de la Fira Epíleg. Es tracta de Júlia Moreno, alumna de l'Institut Gaudí. La Poetry Slam és una activitat que s'ha realitzat per segona vegada amb els alumnes de diversos instituts de Reus per tal de donar a conèixer la poesia i connectar-la amb els joves.Enguany s'ha fet amb l'obra de Xavier Amorós, com una de les activitats principals orientades als joves dins de l'Any que se li dedica en el centenari del seu naixement. El jurat va estar format pel Regidor de cultura, Daniel Recasens, la comissària de l'Any Amorós, M. Lluïsa Amorós i el dinamitzador de l'activitat, Salva Soler.Dins la programació d'activitats per homenatjar Xavier Amorós de la Fira Epíleg, hi va haver la final amb els alumnes classificats a la semifinal que es va fer al març i una actuació de lluïment d'alguns alumnes destacats, així com la del guanyador de l'any passat, del seu dinamitzador durant tot el procés, Salva Soler, un slamer català premiat en diversos certàmens. Va completar l'homenatge l'actuació del raper Fetitxe 13, amb el grup de semifinalistes de la Poetry que van elaborar una composició col·lectiva «Rapegem Amorós» i diverses creacions pròpies interpretades en solitari.Tots els finalistes van rebre un obsequi i la guanyadora, a més, una tauleta per gentilesa de la casa Beep Box. L'institut rebrà també un lot de llibres com a reconeixement de la implicació feta pel centre i els professors en l'acompanyament de l'activitat. Des del mes de novembre que el servei Alta Veu d'extensió bibliotecària de les BMR, ha fet arribar als alumnes dels instituts inscrits un lot de llibres de les BMR, per tal que siguin presentats pels professors de cada centre i dinamitzar-ne la lectura.Després Salva Soler, va dinamitzar dues sessions per grup, una de creació poètica i una altra d'interpretació. Juntament amb l'organització de la Fira es va considerar que realitzar la final en el context de l'Epíleg podia ajudar a donar una dimensió pública del projecte que enriquia l'experiència escènica dels alumnes participants.