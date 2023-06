Es posa en marxa un servei destinat a la salut sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual a Reus

Villablanca vol donar resposta a la reivindicació creixent de garantir el dret a una vida sexual satisfactòria

Actualitzada 13/06/2023 a les 16:58

La Fundació Villablanca ha posat en marxa un servei pioner a Tarragona destinat a l'atenció a la salut sexual de les persones amb discapacitat intel·lectual. Aquest servei vol donar resposta a la reivindicació creixent de garantir el dret de les persones amb discapacitat intel·lectual a una vida sexual i afectiva satisfactòria i responsable.Villablanca oferirà tallers d'educació sexual, adaptats a les seves necessitat, també espais de reflexió i formació específica sobre salut per a familiars de persones amb discapacitat intel·lectual, i a professionals i entitats que hi treballen. D'altra banda, es farà orientació per casos individuals o de parella amb dificultats relacionades amb la salut sexual.En una altra línia, s'oferirà assessorament a entitats que vulguin implementar projectes d'atenció a la sexualitat en els seus serveis i es farà treball en xarxa amb altres serveis i professionals per generar sinergies que permetin donar resposta a qualsevol demanda que pugui arribar al servei.