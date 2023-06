Reus reconeix als docents jubilats del curs 2022-2023

L'acte s'ha celebrat aquest dilluns al Saló de Plens

Actualitzada 12/06/2023 a les 14:23

Maria Pilar Estalella (Escola Isabel Besora)

Rafel Ortiz (Institut Gabriel Ferrater)

José-Robert Rodríguez (Institut Gabriel Ferrater)

Marià Matarranz (Institut Josep Tapiró)

Elvira Moyano (Escola Cèlia Artiga)

Càndida Sabaté (Escola Sant Bernat Calbó)

M. Dolors Olivé (Escola Teresa Miquel)

M. Rosa Franquès (Institut Domènech i Montaner)

Mercè Granollers (Institut Domènech i Montaner)

M. Rosa Ollé (Escola Rubió i Ors)

Montserrat Pont (Escola Rosa Sensat)

Misericòrdia Pàmies (Escola General Prim)

Maria del Mar Muñoz (Escola General Prim)

Montserrat Alzamora (Escola Marià Fortuny)

Carme Duran (Institut Salvador Vilaseca)

M. Dolors Reig (Escola Sant Josep)

Misericòrdia Sisniega (Escola Sant Josep)

Rosa Maria Alegria (Escola Sant Josep)

Mercè Cañellas (Escola Prat de la Riba)

Ester González (Institut Baix Camp)

Magda Rodríguez (Escola Nostra Senyora del Mar)

Antònia Nieto (Escola Joan Rebull)

Àngels Llevat (Escola Joan Rebull)

Cristina Castelló (Institut d'Horticultura i Jardineria)

Mariona Farré (Escola Alberich i Casas)

El Saló de Plens de l'Ajuntament de Reus ha acollit aquest dilluns l'acte de reconeixement als docents jubilats del curs 2022-2023.L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Reus en funcions, Carles Pellicer. També hi han assistit, la vicealcaldessa en funcions, Noemí Llauradó, i el regidor de Cultura i Política Lingüística en funcions, Daniel Recasens. A més, hi han pres part altres regidors de l'Ajuntament.Els docents que s'han jubilat són: