Les catifes del Corpus de Reus tornen a omplir de color els carrers del centre

Quatre entitats locals van treballar en l'elaboració de les catifes als carrers Monterols, del Fossar Vell i a la plaça del Mercadal

Actualitzada 11/06/2023 a les 23:05

Un any més, les catifes florals van tornar a omplir de color els carrers del centre en aquesta tradició en què diverses entitats de la ciutat treballen durant tot al matí en la confecció d'aquests elements que representen la festivitat del Corpus Christi.



Enguany, fins a quatre entitats han participat en aquesta celebració religiosa. La Confraria Verònica, la Colla Gegantera els Alegre, la Congregació Mariana i els Cavallers del Sant Sepulcre van convertir el paviment del carrer Monterols, la plaça del Mercadal i el carrer del Fossar Vell en autèntiques obres d'art amb uns dissenys impactants plens de colors que han combinat motius religiosos amb motius festius i característics de la ciutat.Aquest és només el segon any que la Colla Gegantera els Alegre participa en aquesta iniciativa. Tal com explica Arnau Fernández, membre del grup, «vam voler fer un pas més enllà de sortir a les cercaviles i ballades de Gegants i vam decidir-nos a fer una catifa pel Corpus perquè és una tradició que s'està perdent». La Colla gegantera ha estat l'última a incorporar-se a l'elaboració de catifes i la que s'allunya més del caràcter religiós de la festa. És per això que el disseny de la seva catifa es basava en els vitralls de la Casa Navàs, al peu de la qual es va situar, combinats amb elements geganters i una commemoració del 15è aniversari de la colla. Els geganters estaven molt il·lusionats de participar en aquesta tradició i van aprofitar per generar expectació de cara a presentació de la Somera, el nou element festiu de la ciutat que ensenyaran el pròxim 17 de juny.El carrer del Fossar vell, com ja és tradicional, el van compartir les catifes dels Cavallers del Sant Sepulcre i la Congregació Mariana. Els primers, que participen en l'elaboració de catifes des del 2005 van tornar a presentar el seu disseny habitual amb el nom i l'escut de l'agrupació, les roses que identifiquen la ciutat i un petit text. Aquesta agrupació és la que menys persones tenen per a l'elaboració de la catifa, el que provoca que hagin de ser els que més hores hi inverteixen i els més matinadors. «Comencem ben aviat per evitar el sol i deixar que aquest assequi la serradura mullada més tard», va explicar Pere Rius, membre de l'entitat, que va destacar l'arrelament de la tradició i el caràcter «altruista i vocacional» dels participants.Només uns metres més amunt, s'hi situava la immensa catifa de la Congregació Mariana, la més gran de les elaborades. Aquesta agrupació, que porta participant en aquesta tradició des del 1997, ha estat planejant aquesta catifa des de la finalització de Setmana Santa i, amb l'ajuda d'entre 40 i 50 voluntaris, va completar durant el matí una catifa que combina motius religiosos, amb «una imatge del Sant Sopar i l'escut de Sant Pere» amb motius festius tradicionals de Reus. Esther Pere, presidenta de l'entitat, explicava que, per ells, aquesta tradició és «molt important» per la vinculació de l'entitat en l'elaboració de catifes i pel que significa el que passa al vespre quan «el santíssim hi passa per sobre».I és que, com cada any, i, tot i la intervenció de la pluja que va obligar a cancelar la ballada final, la professó va completar el seu camí passant per sobre de les catifes, en el moment de més orgull per a les entitats.