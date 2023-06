Edgar Fernández encapçala la llista de la CUP de Tarragona

La formació anirà als comicis per a defensar la independència com a única alternativa

El reusenc Edgar Fernández serà al capdavant de la llista de Tarragona per la CUP a les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. Fernández defensa que la CUP es presenta a Madrid com l'alternativa antifeixista i independentista. «El 2019 vam sobrepassar el 5% dels vots a Tarragona, però no vam entrar perquè només hi ha sis diputats a repartir. En aquesta ocasió, davant de la davallada de vots d'ERC i Junts a les eleccions municipals, esperem obtenir l'últim diputat, que segurament ens disputarem amb Vox», apunta el reusenc.L'organització independentista ha decidit tornar als comicis de l'estat amb la voluntat «d'utilitzar tots els altaveus». La CUP anirà als comicis per a defensar la independència com a única alternativa i per lliurar «una batalla d'idees en un context d'onada reaccionària i dretanització generalitzada».