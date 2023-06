El Tomb de Reus presenta EO! EasyOrdering, el nou sistema de comandes digitals per a la restauració

El projecte permet la realització de comandes i cobraments en temps real

Actualitzada 10/06/2023 a les 11:56

El Tomb de Reus ha presentat avui, 9 de juny, la nova aplicació EO! EasyOrdering de comandes digitals per a la restauració. Una iniciativa que vol reforçar el sector de la restauració a la ciutat i que compta amb el suport de la Federació d'Associacions d'Empresaris d'Hostaleria de la Província de Tarragona (AEHT), de l'Agència Reus Promoció de l'Ajuntament de Reus i de la Cambra de Comerç de Reus.



El projecte, que ofereix una novetat en el mercat de la restauració i permet la realització de comandes i cobraments en temps real, és fruit de la col·laboració públic privada i vol ajudar a posicionar Reus com una ciutat referent quant a l'oferta de restauració perquè aquesta esdevingui un reclam per als reusencs, però també per als visitants, ja siguin del territori, de Catalunya o de fora.

Com funciona l'aplicació?



Es tracta d'una eina que simplifica i automatitza la feina del personal dels establiments de restauració ja que facilita les comandes, que van directament a la cuina, contribuint a reduir temps i evitar errors.



El client només ha de seure a taula, escanejar amb el telèfon mòbil la targeta que hi trobarà, navegar pel menú, afegir els plats que vulgui consumir al carret i pagar la comanda. Després ja pot gaudir del seu àpat. Al llarg del procés, el client podrà veure l'estat de la seva comanda.



Els beneficis que l'aplicació té pel comerç són l'increment de la rotació de taules; l'augment del tiquet mitjà; l'augment de la productivitat; la fidelització del client; evitar el risc d'impagaments i un major coneixement del mercat i del consumidor.