Tret de sortida a la vuitena edició del Rally Costa Daurada Legend de Reus

Els participants han pres la sortida des de la Plaça de la Llibertat

Actualitzada 09/06/2023 a les 21:13

Programa del dissabte, 10 de juny

Puntualment a les 5 de la tarda i des de la Plaça de la Llibertat de Reus s'ha donat la sortida al primer participant del VIII Rally Costa Daurada Legend Reus, prova organitzada per l'Escuderia Baix Camp i que puntua per al Campionat d'Espanya de Ral·lis de Vehicles Històrics i també per al Campionat de Catalunya d'aquesta especialitat, en tots dos casos per a les modalitats de Velocitat i Regularitat.Els dos primers trams als que s'han enfrontat els participants han estat La Mussara (10,191 km) i Farena (9,362 km). Després del reagrupament i assistència que tenen lloc en el Tecnoparc de FiraReus, els equips afrontaran una segona passada per totes dues especials, estant prevista l'arribada a la Plaça de la Llibertat de Reus a partir de les 23 hores, final de la primera etapa.Manuel Muniente-Ezequiel Salgueiro (BMW M3) són els líders després dels dos primers trams, per davant de Miguel Otegui-Giovanni Breda (Ford Sierra RS Cosworth) i Joan Riberas-Álvaro Menéndez (Porsche 911 SC). La segona jornada arrencarà aquest dissabte a les 9 hores i al llarg del dia es disputaran sis trams cronometrats, tres d'ells diferents: La Teixeta (14,705 km), Molar (11,802 km) i Colldejou (7,007 km). El Rally Costa Daurada Legend Reus 2023 compta amb 495,066 km dels quals 106,134 són de velocitat, repartits en 10 trams cronometrats.09:00h – Sortida 2a etapa (Plaça de la Llibertat, Reus)09:15h – Entrada parc de treball (15', FiraReus, Tecnoparc)• TC5 La Teixeta (10:03h), TC6 Molar (11:03h), TC7 Colldejou (12:16h)13:03h – Entrada reagrupament (40', Plaça de la Llibertat, Reus)13:58h – Entrada parc de treball (45', FiraReus, Tecnoparc)• TC8 La Teixeta (15:16h), TC9 Molar (16:16h), TC10 Colldejou (17:29h)18:16h – Arribada Rally Costa Daurada Legend Reus 2023 (Plaça de la Llibertat, Reus)21:00h – Lliurament de trofeus (podi, Plaça de la Llibertat, Reus)