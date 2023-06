Setze directors de centres educatius de Turquia aprenen més sobre eines digitals a Reus

L'objectiu és millorar les competències digitals del professorat

El centre de formació i serveis educatius de Reus, DomSpain, ha organitzat durant aquesta setmana un curs formatiu sobre eines digitals per a setze directors i representants de centres d'educació de Turquia, concretament, de la província de Konya.Així, els formadors de DomSpain han preparat tallers, xerrades i sortides que han permès als participants turcs aprendre bones pràctiques del nostre sistema educatiu, com també aprendre sobre la cultura i la gastronomia reusenca.Aquest curs, que s'engloba en el projecte de llarga durada, és finançat per la Unió Europea sota el programa Erasmus+. L'objectiu és millorar les competències digitals del professorat. Concretament, aquells que treballen amb persones adultes a la província de Konya, a Turquia.